هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا.. أمطار متوسطة تمتد للقاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 17 ديسمبر، حيث شهدت عدد من المناطق الساحلية سقوط أمطار متوسطة صباح اليوم الخميس، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب، يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 12

سيوة 17 05

بورسعيد 17 12

دمياط 18 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 18 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 15 06

الطور 21 14

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 19 06

سوهاج 19 07

قنا 20 10

الأقصر 20 11

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 20 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14