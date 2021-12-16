8 مستشفيات تشارك في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال مستشفياتها، في المحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، لفحص 1000 طفل حديث الولادة، ضمن فعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والذي أُطلق بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، للكشف عن 19 مرضا وراثيا لدى حديثي الولادة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحسب بيان، أنّ المستشفيات الثماني التابعة للهيئة، والمشاركة بفعاليات المشروع القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، تشمل «مجمع الإسماعيلية الطبي» بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات «دار صحة المرأة، النصر التخصصي للأطفال، السلام، والحياة بورفؤاد» بمحافظة بورسعيد، ومستشفيات «إيزيس التخصصي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي»، من خلال أخذ عينات للكشف عن هذه الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة داخل الحضّانات، بهدف الكشف المبكر عن أي مرض وراثي لدى حديثي الولادة بما يضمن التعامل الفوري والسريع مع الحالة.

فحص الأمراض الوراثية يبدأ بأخذ عينة أولية للأطفال داخل الحضّانة وأخرى بعد 28 يوما

وتابع بيان الهيئة، أنّ أول عينة يتم أخذها لحديثي الولادة للكشف عن 19 مرضا وراثيا تتم من داخل حضّانة المستشفى، أما العينة الثانية يتم أخذها بعد 28 يوما من العينة الأولى لضمان التأكد من الحالة الصحية للأطفال، فيما تتم أخذ العينة الثانية، للأطفال الذين خرجوا من حضّانة المستشفى، بأحد الأماكن التي تم تحديدها لذلك، كـ«مكتب صحة أول» بمحافظة بورسعيد، و«مكتب صحة أول، مكتب صحة ثانِ، مكتب صحة القرنة، النجوع قبلي، المركز الحضري بالبياضية، رعاية طفل أرمنت» بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنّه يتم إجراء الفحص الطبي داخل وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة بـ8 مستشفيات (حضانات / مبتسرين)، تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف شمول الفئات المستهدفة من أطفال مصر، والوصول إلى جيل صحي خالٍ من مسببات الإعاقة.

فحص ونصائح ودعم ومشورة بأهمية إجراء الفحص حفاظًا على صحة الأطفال

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنّه من أجل أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، فالمشروع لا يقتصر فقط على إجراء الفحص داخل وحدات الرعاية الحرجة لحديثي الولادة في المستشفيات فحسب، بل هناك منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات لكل طفل، وتتم المتابعة الدورية لهم، فيما يتم تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية، يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية ، والتي عكستها المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها تحت شعار 100 مليون صحة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بجميع المراحل العمرية.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهالي الأطفال الذين تم أخذ عينات أولية لهم داخل المستشفيات الثماني التابعة للهيئة، بالمتابعة وأخذ العينة الثانية خلال 28 يومت من العينة الأولى، والمتابعة الدورية مع ذوي الأطفال، والتأكيد عليهم بأهمية أخذ العينة الثانية للأطفال، للاطمئنان على صحة أبنائهم والتأكد من خلوهم من أيٍ من الأمراض الوراثية، أو اكتشافها مبكرًا، ما يسهل علاج الأطفال والتعامل السريع مع الحالات حتى تمام الشفاء.

والأمراض الـ19 التي يتم الكشف عنها، تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/ الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم - النوع الأول - ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).