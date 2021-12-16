إجراء أول عملية جراحية تحت مظلة برنامج الرعاية الصحية بدمياط

أجرت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أول عملية جراحية تحت مظلة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لطفل من منتفعي معاش التضامن الاجتماعي بمستشفى الزرقا المركزي، هذا ويعد البرنامج كمظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم «منتفعي معاش الضمان الاجتماعي، وأسرهم ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

مديرية الصحة بدمياط تناشد المواطنين التوجه لأقرب مركز طبي

وناشدت مديرية الصحة بدمياط المواطنين منتفعي معاشات التضامن الاجتماعي التوجه لأقرب مركز طبي أو وحدة صحية حال الحاجة للخدمة الطبية وسوف يتم توفيرها بالكامل بالمجان؛ تحت مظلة البرنامج على كل المستويات العلاجية، وذلك تحت إشراف دكتورة رانيا حامد الديب، منسق البرنامج بالمديرية، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وأعلن وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بدمياط تجري استعدادتها لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم 19 ديسمبر حتى 22 من ديسمبر الجاري، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.

اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز للحملة

وتم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز للحملة بمشاركة مسؤولي الوقائي والتطعيمات بالمديرية والإدارت الصحية؛ حيث تم مناقشة خطة العمل على مستوى المديرية والإدارات الصحية من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة من طعوم ومبردات؛ ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها.

وأشار الدكتور عطية منصور، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إلى أنه تم تنفيذ زيارات إشرافية على الإدارات عن طريق فرق الإشراف بالمديرية للوقوف على مدى الاستعداد وحضور التدريبات لفرق العمل وفرق الإشراف المشاركين في الحملة.