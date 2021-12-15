«الرعاية الصحية» تعلن عن وظائف شاغرة في كافة التخصصات بفرع الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توافر العديد من الوظائف في كافة التخصصات الطبية وغير الطبية، وذلك في فرعها بمحافظة الأقصر، مع اختيار الكوادر المناسبة وفقا لكل وظيفة متاحة.

طرق التقديم للوظائف الرعاية الصحية

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن طرق التقديم لهذه الوظائف تتم من خلال تسليم السيرة الذاتية للراغبين في الانضمام بالوظائف، وتقديمها باليد إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة العامة للرعاية الطبية بالقاهرة، مع تحديد الوظيفة المقدم بشأنها الطلب، وذلك خلال أسبوعين من نشر الإعلان مع ضرورة إرفاق بيان حالة وظيفية حديثة موضح بها الجزاءات، مع العلم أن لن يتم الالتفات إلى الطلب غير المشمول ببيان حالة وظيفية.

شروط التقديم للوظائف الرعاية الصحية

وحددت الرعاية الصحية شروط التقديم لوظائف الرعاية الطبية، التي تشمل عدة نقاط رئيسية يجب أن تتوفر في المتقدم للوظيفة، وتتمثل في التالي:

طبيب بشري

- حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات

- الحصول على الدراسات العليا في نفس مجال الوظيفة

صيدلي

- بكالوريوس العلوم الصيدلانية

- لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة

صيدلي إكلينيكي

- حاصل على بكالوريوس العلوم الصيدلانية

- الحصول على الدراسات العليا في الصيدلة الإكلينيكية

- يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة

أخصائي تمريض

- حاصل على بكالوريوس تمريض

- السن لا يزيد على 40 عاما

- يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة

فني تمريض

- حاصل على معهد فني صحي- معهد فني تمريض

- السن لا يزيد على 40 عاما

- يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة

تمريض «قسطرة قلبية»

- حاصل على بكالوريوس تمريض- معهد فني صحي- معهد فني تمريض

- خبرة لا تقل عن سنتين

- السن لا يزيد على 40 عاما

- تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

مهندس «ميكانيكا- كهرباء- مدني- أجهزة طبية»

- حاصل على بكالوريوس هندسة

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات

- تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

فني صيانة أجهزة طبية

- حاصل على معهد فني صحي «شعبة الأجهزة الطبية»

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات

- لا يزيد عمره عن 40 عاما

فني هندسة مساعدة

- حاصل على دبلوم صناعي

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص

- السن لا يزيد على 40 عاما

أخصائي جودة

- حاصل على مؤهل طبي مناسب

- دراسات عليا في مجال الجودة

- يفضل من لديه الخبرة في نفس المجال

أخصائي مكافحة العدوى

- حاصل على مؤهل طبي مناسب

- دراسات عليا في مجال مكافحة العدوى

- يفضل من لديه الخبرة في نفس المجال

أخصائي السلامة والصحة المهنية

- حاصل على مؤهل طبي مناسب

- دراسات عليا أو دورات تدريبية في السلامة والصحة والمهنية

- يفضل من لديه الخبرة في نفس المجال

أخصائي موارد بشرية

- حاصل على مؤهل طبي مناسب

- دراسات عليا في مجال الموارد البشرية

- يفضل من لديه الخبرة في نفس المجال

أخصائي استحقاقات ومزايا

- بكالوريس تجارة- شعبة محاسبة

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات

- السن لا يزيد على 40 عاما

الإعلام

- حاصل على بكالوريوس إعلام

- خبرة لا تقل عن سنتين

التسويق

مؤهل عالي مناسب لطبيعة العمل

- دراسات عليا في مجال التسويق

- خبرة لا تقل عن سنتين

مسئول مشتريات

- مؤهل عالي مناسب

- الإلمام التام بالموضوعات المتعلقة بالعقود والمشتريات

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات

فني تسجيل طبي وإحصاء

- حاصل على فني صحي

- يفضل لديه خبرة في نفس الفكرة

مسؤول مراقبة مخزون

- مؤهل عال مناسب لطبيعية العمل

- الإلمام التام بالخبرات والمهارات اللازمة لأعمال الشطب ومراقبة المخزون

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات