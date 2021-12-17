حالة الطقس اليوم 17-12-2021.. أمطار متوسطة تمتد للقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة من الطقس اليوم، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل حالة الطقس اليوم، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 12

سيوة 17 05

بورسعيد 17 12

دمياط 18 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 19 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 18 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 15 06

الطور 21 14

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 19 06

سوهاج 19 07

قنا 20 10

الأقصر 20 11

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 20 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14.