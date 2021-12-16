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بتر قدم موظف ألقى بنفسه أمام مترو الأنفاق (صور)

كتب:

حسن سمير ومحمد دراهم
03:27 م | الخميس 16 ديسمبر 2021
محاولة انتحار في المترو

محاولة انتحار في المترو

نجحت أجهزة الأمن في إنقاذ شخص حاول التخلص من حياته بإلقاء نفسه أمام مترو الأنفاق في محطة الدقي، وأصيب ببتر في قدمه ما أدى إلى تعطل حركة المترو، وتزاحم الركاب بشكل كبير بمحطة مترو الدقي.

المصاب نقل إلى المستشفى بعد إصابته ببتر في القدم

واستدعت أجهزة الأمن سيارة الأسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحضرت سيارة الإسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى مصابًا ببتر في قدمه.

وبدأت أجهزة الأمن في معاينة مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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