مترو الأنفاق: تعقيم القطارات بشكل دوري لمواجهة متحور كورونا الجديد

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تنفيذ إجراءات مشددة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا على أن الشركة لن تمنع أي راكب من دخول المحطات واستقلال القطارات لم يطعم ضد فيروس كورونا.

عبدالهادي: طعمنا جميع موظفي مترو الأنفاق ضد كورونا

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركة تنفذ إجراءات تعقيم صارمة لجميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني، وسيكون التعقيم بشكل دوري، قبل انطلاق الرحلات وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، علاوة على الانتهاء من تطعيم جميع موظفي الشركة بلقاح فيروس كورونا، والبالغ عددهم 7 آلاف عامل.

قطارات إضافية وقت الذروة لمنع التكدس بسبب متحور كورونا الجديد

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، بأنه سيتم الدفع بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع التكدس داخل عربات القطارات، وعلى أرصفة المحطات، للحد من انتشار كورونا، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجموع الركاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، بسبب متحور كورونا الجديد، منوها إلى أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور ملتزمين تماما بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس.

20 وحدة إسعافية متنقلة لعلاج الأمراض المفاجئة

وأشار عبدالهادي، إلى أن الشركة جهزت 20 وحدة إسعافية متنقلة بمحطات الخطين الأول والثاني، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة داخل المحطات مجانا، موضحا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، منوها إلى أن الشركة وضعت خططا عديدة، سيتم تنفيذها داخل المحطات وعربات القطارات، لمنع ظهور أي حالات من متحور كورونا الجديد أوميكرون داخل المحطات والقطارات.