«مترو الأنفاق»: افتتاح الجزء الأول من المرحلة الأخيرة للخط الثالث يونيو 2022

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اليوم، إنهم يعملون حاليًا في المرحلة الثالثة والأخيرة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، التي تبدأ من العتبة وتصل إلى جامعة القاهرة، وتمتد عبر 12 محطة، ومن المقرر افتتاح الجزء الأول منها في يونيو 2022، مشددًا على أنه بعد 3 سنوات، تمتلك مصر أحدث شبكة نقل في المنطقة.

العمل في الخط الرابع

وأضاف «والي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك 4 شركات مصرية تنفذ الخط الرابع، الذي يمتد عبر 12 محطة، على طول 14 كيلومترًا، ويبدأ من حي الأشجار في 6 أكتوبر، مرورًا بالمتحف الكبير، وحتى محطة المساحة في الدقي.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة مترو الأنفاق عندما تكتمل تكون طفرة كبيرة في النقل، وهي حاليًا تستوعب مليونين وربع مليون مواطن يوميًا، ولكن عندما تكتمل تستوعب 9.5 مليون راكب يوميًا، معقبًا: «مش هتستخدم العربية الملاكي إلا في الحد الأدنى».

تصميم العربات لاستيعاب 200 شخص

وأوضح أن مساحة العربات مصممة لكي تتحمل 200 شخص سواء جلوسًا أو وقوفًا وهذا معروف في كل العالم، مشيرًا إلى أن المونوريل يكون له بوابات بها أجهزة لن تسمح إلا بالعدد الكافي للسيارة، مشددًا على أن نوعية الخدمة مهمة وتختلف كثيرًا.

ولفت إلى أن الدولة تبدأ قريبا في تطوير الخط الأول، وجرى شراء 55 قطارًا للخط الأول، و7 قطارات للخط الثاني، مشددًا على أنه لكي يترك الناس سياراتهم يجب توفير خدمات سريعة ومستدامة ومريحة لهم في كل الخطوط.

وشدد «والي» على أنهم يؤكدون على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا: «أنا بركب المترو وأسأل الناس أنتوا فين الكمامات بيطلعوها من جيوبهم».