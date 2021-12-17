«إكسبو 2020 دبي» على موعد مع محمد رمضان وتامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، والفنان محمد رمضان، لإحياء حفلات جديدة لهما، وذلك ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، على مسرح اليوبيل، ومن المقرر أن تكون حفل محمد رمضان، يوم 18 ديسمبر الجاري، فيما ستكون حفل تامر حسني، يوم 23 ديسمبر.

تامر حسني في إكسبو 2020 دبي يوم 23 ديسمبر

ونشر الفنان تامر حسني، البوستر الدعائي لحفله الجديد، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقاً عليها: «تامر حسني سوف يلقاكم في حفله المباشر في إكسبو 2020 دبي الخميس 23 ديسمبر».

جمهور تامر حسني يرحب به في الإمارات

وتفاعل مع الفنان تامر حسني، العديد من متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كما رحب به عدد كبير من أهل الإمارات، معلنين انتظارهم لحفلته الجديدة.

محمد رمضان في إكسبو 2020 في دبي يوم 18 ديسمبر

وعلى الجانب الآخر، سبق النجم محمد رمضان، «حسني»، في إعلانه لـ حفل غنائي جديد له، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، حيث قام «رمضان»، بالترويج لهذا الحفل، عن طريق نشره لـ فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتضمن الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، البوستر الرسمي للحفل، والذي يحتوي على ميعاد حفلته، حيث تكون في يوم 18 ديسمبر الجاري من عام 2021، على مسرح اليوبيل.

وعلق الفنان محمد رمضان، على الفيديو الخاص به، قائلاً: «مستعدين لأكبر حفل في إكسبو 2020 دبي.. ثقة في الله نجاح»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام».

محمد رمضان يحتفل بهدايا جمهوره على أنغام «الشحرورة»

ويذكر أن الفنان محمد رمضان، قد احتفل بالهدايا التي حصل عليها من جمهوره عن طريق نشره لفيديو من أحدى حفلاته، وقام بوضع أغنية النجمة الراحلة صباح، معلقاص عليه: «أجمل ساعة في حياتي؟! ساعة ما بشوف جمهوري».