10 صور من حفل تامر حسني في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أحيا النجم تامر حسنى حفلًا غنائيًا ضخما، باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، حيث تخطى الحضور كل التوقعات، ليسجل نجم الجيل في هذا الحفل أضخم حضور جماهيري في عام 2021، وسط حفاوة بالغة وتفاعل كبير من قبل حضور الحفل الذي أقيم تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفاجأ تامر حسني جمهوره بدخلة عالمية كعادته على المسرح الذى أعد خصيصاً لهذا الحفل كأكبر مسرح في العالم، وبدأ تامر في كامل لياقته البدنية مرتديا ملابس «كاجوال» ومرددا أغنية «أول الكلام» وسط عاصفة شديدة من التصفيق وهتافات الجمهور وعشاقه من الشباب والفتيات، وظل يجوب المسرح بخفة شديدة أظهرت مدى لياقته البدنية، وذلك بعد أن قامت بتقديمه الإعلامية فرح على.

ووجه تامر حسني التحية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وطلابها، مداعبا إياهم قائلا «جاهزين»، ليردوا عليه «جاهزين جدا»، ليشعل تامر حسنى المسرح بأغنية «حلو المكان»، ثم أغنية «يوم جميل» والتى غناها معه الجمهور بشكل رائع، ليؤكد تامر على المسرح أن هذا الحفل من أجمل حفلاته على الإطلاق، حيث طلب إطفاء الأنوار ليغنى أغنيته الشهيرة «حبيبي أنا قلبي واجعني»، وتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة جدا.

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وقدم تامر حسنى، خلال الحفل الكبير باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، على أكبر مسرح فى العالم أعده خصيصا لحفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومنها «كل مرة أشوفك فيها»، و«كفاياك أعذار»، و«معنديش فى الحب هزار»، و«على قد ما عشت وشفت»، و«أكتر حاجة بحبها فيكى»، وأغانى فيلمه الشهير «عمر وسلمى»، والعديد من الفقرات المميزة والاستعراضات التى تفاعل معها الجمهور كثيرا فى تجربة شاملة جمعت بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة على مدى أكثر من ساعتين متواصلتين، بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث قامت فرقته بعمل استعراضات مبهرة على المسرح طوال الحفل، ليؤكد تامر حسنى أنه مجدد ومطور المسرح الغنائي بلا منافس.