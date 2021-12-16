«التعليم» تكشف موقف طلاب المدارس الدولية من التقدم لامتحانات الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب المدارس الدولية من التقدم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج، والتي تبدأ يوم 2 أبريل 2022، في جميع المواد على نظام أبناؤنا في الخارج لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل مصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه غير مسموح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم للامتحان إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد، تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان.

امتحان تحديد مستوى في جميع المواد شرط التقدم

- أكدت الوزارة، ضرورة أن يقوم الطالب بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شؤون الطلاب والامتحانات، إضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج، تطبيقا للقرار الوزاري (139) لسنة 2013، والقرار 284 لسنة 2014.

- يحق للطلاب المصريين بالخارج الحاصلين على شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية أداء امتحان تحديد المستوى الذي يتم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات ابناؤنا في الخارج.

- يسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بأداء الامتحان في المواد القومية (عن طريق تقديم ملف الأنشطة باللغة العربية، ومواد اللغة العربية - التربية الدينية - الدراسات الاجتماعية).

- من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي مواد (اللغة العربية - التربية الدينية - التاريخ - الجغرافيا - التربية الوطنية)، وكذلك للصف الأول الثانوي.

أداء الامتحان في المواد القومية

أما الصف الثاني الثانوي فيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مواد (اللغة العربية - التربية الدينية - التاريخ - الجغرافيا - المواطنة وحقوق الانسان)، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مواد (اللغة العربية - التربية الدينية - المواطنة وحقوق الإنسان) علما بأنها مواد نجاح ورسوب.

وقالت الوزارة، إنه يشترط عند التقدم لاداء الامتحان في المواد القومية السابق ذكرها إحضار أصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها، إضافة إلى صورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب وأصل بيان نجاح في المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الإدارة التعليمية.