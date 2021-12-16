التعليم تعلن حالات الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي، مشددة على الطلاب غير المعفيين بالاستعداد الجيد للامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بآلية عقد الامتحان، كما أكدت مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية

وترصد السطور التالية، حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بحسب مستندات رسمية حصلت عليها «الوطن»، وهي كما يلي:

- الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في دول لا تدرس اللغة الأجنبية الثانية يجوز إعفائهم من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية، على أن يكون الطالب اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الأول الثانوي العام المصري، في دولة لا تدرس لغة أجنبية ثانية، وتقدم لأداء الامتحانات في الخارج، على أن يرسل طلب الإعفاء وإقرار من ولي أمر الطالب للنظر في أحقية الطالب في الإعفاء من عدمه.

- بالنسبة لطلاب الدمج يعفى الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة «الإعاقة الذهنية البسيطة - متلازمة داون والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد» من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.

«التعليم» تنسق مع المديريات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التنسيق الكامل مع المديريات والإدارات التعليمية في الوقت الحالي، استعدادا لعقد امتحانات الطلاب المصريين على مستوى جميع المحافظات للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنّه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على التباعد االجتماعي بين الطلاب في اللجان الامتحانية.