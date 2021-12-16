عاجل.. «التعليم» تعلن نظام امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الطلاب في الخارج، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها للتدريب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافت الوزارة في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن امتحانات الطلاب بالخارج تعقد وفقاً للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021-2022 اعتباراً من أول الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل عقد الامتحانات

أولاً امتحانات الدور الأول:

سمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به بأداء الامتحان في جميع المواد بنظام المنهج كاملاً للعام الدراسي 2021-2022 على أن تحسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان.

بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي:

يتم تحميل ملف الأنشطة وفقاً لنظام دراسة الطالب «عربي أو لغات» من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مع العلم بأنه لن يتم إصدار أي شهادات أو إخطار نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.

ثانياً امتحان الدور الثاني

بالنسبة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي:

- يسمح للطالب الراسب في مادة أو أكثر بالدور الأول سواء كانت المادة الدراسية داخل المدرسة أو خارج المجموع الكلي له الحق في التقدم لأداء الامتحان للدور الثاني وتحسب له 50% من النهائية الكبرى المقررة لذه المواد فقط.

- الطالب الذي تغيب من جميع المواد أو بعض المواد بالدور الأول لعذر قهري يتم تقديم الأسباب والمستندات الدالة على ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات وفي حالة قبولها يتم قبوله لامتحان الدور الثاني في جميع المواد أو المواد التي تغيب عنها بنظام المنهج كاملاً وتحسب له الدرجة الفعلية.

وأكدت الوزارة، أنه في جميع الأحوال لا يحق للطالب التقدم لامتحانات الدور الثاني ما لم يكن متقدماً لامتحانات الدور الأول في الخارج أو إحدى الإدارات التعليمية في مصر.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة ظروف طارئة تحول دون أداء الامتحانات في الخارج في المواعيد المقررة سيتم الإعلان عن مواعيد وآليات الامتحانات.