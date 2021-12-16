تعديلات مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي الحر ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أنه اعتباراً من غد الجمعة، سيتم إجراء تعديلات مرورية علي الطريق الصحراوي الشرقي الحر، المعروف باسم «طريق الجيش»، وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من أعمال التطوير، وإنشاء حارة خدمة خاصة بسيارات النقل الثقيل، منفصلة عن حارات الطريق.

تعديلات الحركة المرورية للقادم من المنيا للقاهرة

وبحسب التعديلات المقرر إجراؤها، سوف تكون الحركة المرورية باتجاه واحد فقط للقادم من المنيا مروراً بأعلى نفق «سنور»، ثم إلى بوابة بني سويف، ومنها إلى بوابة الكريمات، وصولاً إلى بوابة حلوان، ومنها إلى الطريق الدائري الإقليمي، ثم إلي القاهرة، بينما المتجه من بوابة بني سويف نفس الاتجاه إلى القاهرة، أو بالإمكان التوجه إلى طريق الزعفرانة.

تعديلات الحركة المرورية للقادم من القاهرة إلى المنيا

وبالنسبة للقادم من القاهرة، يكون الاتجاه قبل بوابة حلوان إلى الطريق الإقليمي، ثم إلى الصحراوي الشرقي القديم، ثم يعود إلى طريق الصعيد الحر، بعد بوابة الكريمات، ثم إلى بوابة بني سويف، وفي حالة استكمال الرحلة إلى المنيا، فإنه يلزم اتخاذ الطريق الشرقي القديم حتى المنيا، في حين يسلك القادم من القاهرة قبل بوابة حلوان، الطريق الإقليمي ومنه إلى الصحراوي الشرقي القديم، أو الطريق الزراعي أو الطريق الصحراوي الغربي.

المحافظ يوجه بتعيين الخدمات المرورية بمناطق التعديلات

من جانبه، وجه محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، الجهات المعنية من المرور والطرق بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، ولمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.