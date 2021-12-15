محافظ بني سويف: تطوير المراكز التكنولوجية بتكلفة 9 ملايين جنيه

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ، والذي يجرى تشغيله تجريبياً ، تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة بشكل دائم ،حيث رافقه كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،الأستاذة داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية ،المهندس عبد الفتاح محمد مهندس بوزارة التخطيط مسؤول التدريب بالمحافظة

تابع المحافظ منظومة العمل"شخصياً"،حيث قام بالسير خلال المنظومة من بداية دخول المواطن وحجز دوره في المعاملة الحكومية،ثم قدومه للشباك الواحد وملء استمارة الشكوى من خلال الموظف المختص وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وحصوله على إيصال استلام المعاملة والحصول على خدمة أو شكوى.. إلخ ،والذي يتم عن طريق الوسائل الحديثة التي توفر الوقت والجهد على المواطنين

وأبدى المحافظ عدداً من الملاحظات التي وجه بتلافيها لتعظيم الفائدة من إمكانات المركز،التي وفرتها الدولة للارتقاء بمنظومة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال معايير الجودة والشفافية،مثنياً على الجهد المبذول الذي أسفر عن هذا المشروع الذي يعتبر خامس مركز يتم إنشاؤه على مستوى الجمهورية بدواوين عموم المحافظات ، حيث أفادت "داليا فيض الله " بأنه تم تسجيل ملاحظات المحافظ وجاري اتخاذ اللازم نحوها

حرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المركز،مستوضحاً من المهندس المختص من وزارة التخطيط " م. عبد الفتاح محمد " عن المعوقات التي قد تواجه المنظومة لسرعة تذليلها قبل التشغيل النهائي للمركز،بجانب المتطلبات الأخرى لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية التي يقدمها المركز ضمن 8 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة،التي تم تطوير 6 منها وإنشاء مركزين منهم المركز التكنولوجي الحالي بديوان عام المحافظة وآخر بالوحدة المحلية بمدينة بني سويف، التي لم يكن بها مركز تكنولوجي

حيث أفاد "عبد الفتاح"أنه بالفعل تم تنفيذ ورش عمل استهدفت تدريب العاملين بالمنظومة على مستوى المراكز التكنولوجية ،حيث تم تدريبهم بشكل عملي على كل تفاصيل المنظومة ، بجانب تدريب مدخلي البيانات ، بهدف تحقيق التكامل والترابط بين كل المراكز على مستوى المحافظة ، فضلا عن تدريبهم على التعامل مع أية معوقات قد تطرأ على المنظومة ، مشيرا إلى أنه توجد أيضا آلية للتواصل المستمر مع الوزارة لتوفير الدعم الفني المطلوب في أي وقت

واستمع المحافظ لبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم بالمركز للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز ، موجهاً بدراسة بعض الموضوعات التي طرحها هؤلاء المواطنين والتي يتعلق بالخدمات التي يرغبون في الحصول عليها

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) حيث وصل تكلفته إلى 9 ملايين جنيها،التي شملت جميع مستلزمات التطوير والتشغيل والتي تتميز بنظام الإتاحة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب دعم المركز بنظام الحجز الإليكتروني المسبق "system " مخصص لهذا الغرض وتطبيق نظام الشباك الواحد لضمان النزاهة والشفافية في تقديم الخدمة

وأضاف محافظ بني سويف أنه من خلال هذه المراكز التكنولوجية المطورة يتم تقديم العديد من الخدمات الحكومية منها : إصدار تراخيص البناء والإحلال والتجديد وتلقى الطلبات التصالح وغيرها من الخدمات الجماهيرية التي تتماس مع احتياجات المواطن الأساسية واليومية