نائب محافظ بني سويف يشدد على إجراءات الوقاية بمراكز تطعيم لقاح كورونا

تابع السيد بلال حبش،نائب محافظ بني سويف،سير العمل في مشروعات "حياة كريمة"بمركز ناصر،في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، ورافقه خلال الزيارة : الأستاذ ماجد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة ناصر

حيث تفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع وحدة إسعاف بني عدي"إنشاء جديد"،والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان ،وستضم 2 سيارة"نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.،للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومةالصحية،وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين،وذلك ضمن 9 مشروعات يتم تنفيذها في مرفق الإسعاف"إنشاءجديد وتطوير وحدات قائمة"بقرى (كوم أبوخلاد، الحمام، دنديل،أبوصالح،بهبشين بجانب وحدتين ببندر ناصر "تطوير/إنشاء جديد")

وتابع نائب محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مجمع بني عدي،ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (دنديل، دلاص ، الحمام، اشمنت ، بهبشين) والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين،شهر عقاري" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين

وتفقد نائب المحافظ المجمع الزراعي بالقريةوالذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية ببني عدي وتوابعها،علاوة على متابعة سير العمل في أعمال إنشاء ملحق المدرسة المجمعة"1" والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيها ، تضيف 18 فصلاً ، وذلك ضمن 26 مشروعا يتم تنفيذه في قطاع التعليم بمركز ناصر

وتضمنت الزيارة تفقد سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بوحدة بني عدي الصحية،ضمن مراكزالتطعيم الثابتة التي خصصته مديرية الصحةللتطعيم باللقاح على مستوى المحافظة،تيسيراً على الفئات المستهدفة من المواطنين ،ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين

حيث تابع نائب المحافظ جانبا من أعمال الحملة، للاطئمان على سير منظومة العمل ، مشدداعلى أهمية تنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي ،مع المتابعة المستمرة لانتظام العمل،والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين