هنا: «خليكي جامدة» استغرقت 8 شهور.. وهذا سر إضافة جملة «بلوك بلوك»

أعربت الفنانة هنا، عن سعادتها البالغة للنجاح الكبير الذى حققته أغنيتها الجديدة «خليكي جامدة»، التي طرحتها منذ أيام قليلة، رفقة المخرج نضال هاني.

هنا العمل على الأغنية استمر 8 أشهر

وقالت «هنا» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأغنية حققت مردودًا كبيرًا لم تكن تتوقعه، مقدمةً الشكر لكل من ساعدها لخروج الأغنية هذا العمل الموسيقي إلى النور، وخصّت بالشكر شاعرة الأغنية مها يسري، والملحن شادي محسن، والموزعان الهامي دهيمة، وأحمد حسام، إضافة إلى المخرج نضال هاني، ومدير تصوير الأغنية، أمين إسماعيل، ومهندسة الديكور سارة عزمي، وميك أب أية عبدالحميد.

وعن فكرة الأغنية قالت «هنا»: «والدتي مها يسري هي صاحبة فكرة الأغنية، وولدت من قناعاتها الشخصية، وكتبت جزء من كلماتها وقدمناها لشادي محسن لكي يستكملها ويلحنها».

تسجيل الأغنية استغرق يومًا واحدًا

وأضافت «تحضيرات الأغنية استمرت حوالي 8 شهور تنفيذ، فنحن بدأنا العمل على الأغنية قبل شهر رمضان الماضي، وسجلنا الأغنية في يوم والفيديو كليب من فكرة المخرج نضال هاني».

وعن إضافة جملة رضوى الشربيني الشهيرة «بلوك بلوك»، قالت الفنانة هنا: «أحبننا أن نخفف من حدة الأغنية وكلماتها الجريئة، فقدمنا على وضع جملة رضوى الشربيني يلا بلوك بلوك».

الأعمال المستقبلية لـ هنا

وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا على عدة مشاريع فنية جديدة، منها مشاريع في التمثيل، ومن المقرر أن تطرح أغنية جديدة مع العام الجديد 2022.

أغنية خليكي جامدة للمطربة هنا

جاءت كلمات أغنية «خليكي جامدة» من تأليف شادي محسن ومها يسري، وألحان شادي محسن، وتوزيع ومكساج أحمد حسام وإلهامي دهيمة، بينما يأتي الكليب من إخراج وفكرة نضال هاني، وبدعم من «TAGLINE»، والعمل من إنتاج «Seen Studios».

يشار إلى أن «هنا» هي نجلة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وبدأت مشوارها الغنائي بعمل «cover» لعدد من الأغنيات الشهيرة، منها بنت الجيران، وقدمت في العام الماضي أغنية لذكرى والدها بعنوان «منتاش بعيد».