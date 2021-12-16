بتر قدم شاب ألقى بنفسه أمام المترو.. التحريات: موظف بنك ويعيش وحيدا

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن الشاب الذي حاول التخلص من حياته أمام مترو الأنفاق بمحطة مترو الدقي بالخط الثاني «المنيب - شبرا الخيمة»، موظف سابق في بنك «CIB»، وفي العقد الثالث من العمر، ويقيم بمفرده بشقة في ميدان المساحة بالدقي.

وذكرت التحريات أن الشاب توجّه، عصر اليوم، إلى محطة مترو الأنفاق بمنطقة الدقي في الجيزة، محاولًا التخلص من حياته، وأثناء دخول القطار المحطة، ألقى الشاب بنفسه على القضبان فأصيب بإصابات بالغة في القدم وتم بترها.

تم نقله إلى القصر العيني

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن»، أن أفراد الشرطة المتواجدين على رصيف المحطة، نجحوا في إنقاذ الشاب، وأسرعو في نقله من على قضبان السكة الحديد بالمحطة.

وأوضحت أنه وتم إيقاف حركة القطارات لحين الانتهاء من مناظرة مكان الحادث ورفع العضو المبتور من جسده، من على القضبان، مشيرةً إلى أن حالة المصاب مستقرة، وتم إخطار مستشفى القصر العيني من قبل النيابة العامة للاستعلام عن حالة المصاب، حتى يتثنى سماع أقواله.