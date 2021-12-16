افتتاح عناية مرضى السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة المنوفية

افتتحت الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وحدة العناية المركزة لمرضى السكتة الدماغية، كأول وحدة متخصصة من نوعها داخل محافظة المنوفية، بسعة 6 أسرة بمبنى مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة، مجهزة على أعلى مستوى.

جامعة المنوفية: الوحدة تستقبل حالات الجلطة المخية

وأوضح بيان لمستشفيات جامعة المنوفية أن الوحدة تختص باستقبال حالات الجلطة المخية ونزيف المخ وتصلب شرايين المخ، وحالات التمدد الشريانى بالمخ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية، طبقاً لبروتوكولات العلاج العالمية.

حضر الافتتاح الدكتور طاهر عبد الستار، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني عارف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للمخ والأعصاب والطب النفسي، والدكتور أحمد القرش، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة رشا القباني، رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، والدكتور أكثم الإمام، الأستاذ بالقسم.

تعرف على أسباب السكتة الدماغية

وأشار بيان مستشفيات جامعة المنوفية إلى أن السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، وبالتالي تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، وبالتالي فإن السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، لكي يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى الناجمة عنها.

وتُعد السكتة الدماغية ثاني أسباب الوفاة في مصر، والسبب الأول للإعاقه الجسدية، وتشير الأبحاث إلى أن متوسط عدد الحالات الجديدة للإصابة بالسكتة الدماغية تبلغ حوالي 200 ألف حالة سنوياً.