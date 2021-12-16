قبول 4 تظلمات و61 طلب تقنين جديد لأراضي الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (89) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، والمستشارحسام سلامة أحمد، مفوض الدولة بالمحافظة، ولمياء جلال، المشرفة على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

الموافقة على 3233 طلب تقنين وتحرير1735 عقداً

وتم خلال الاجتماع، قبول 4 تظلمات، والموافقة على 61 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها، حتى الآن، إلى 3233 طلباً، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 1735عقداً، موزعين بواقع 1249عقود مباني، و486 عقد زراعة، ويجري البت في باقي الطلبات تباعاً، بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة، وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.