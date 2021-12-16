حبس سائق ونجله 3 سنوات: اعتديا على أرض أثرية لاستخراج آثار بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق ونجله بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، لإدانتهما بمباشرة أعمال الحفر والتنقيب لاستخراج الآثار، بعدما راودتهما أحلام الثراء السريع، التي تحطمت سفينتها على صخرة الشرطة، التي تمكنت من ضبطهما وإحالتهما للمحاكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف صبري، وعوني مطر، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، وحمدي درويش.

حفر وتنقيب عن الآثار

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2005 لسنة 2020 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 3294 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة، أن المتهمان «حسن. م، 48 عامًا» ونجله «محمد، 23عامًا، سائق»، وفي فبراير 2020 بدائرة قسم شرطة المطرية، أجريا أعمال حفر وتنقيب بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، واعتديا على أرض أثرية بدون ترخيص.

تقرير مفتش الآثار

وبعد القبض على المتهمين، بمعرفة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وإحالة القضية للنيابة العامة، استمعت لأقوال مفتش آثار بمنطقة المطرية، وقال إنه نفاذًا لقرار الإزالة الصادر لأحدى العقارات بمنطقة عرب الحصن، انتقل إلى هناك، وبمعاينة العقار محل الواقعة تبيّن أن المنطقة المقام عليها العقار بأكملها خاضعة لقانون حماية الآثار، وأضاف أنه عثر على حفر داخل العقار، وتبيًن أن الغرض منه التنقيب عن الآثار، كما عثر على معدات تستخدم في أعمال التنقيب، وبالاستعلام عن مالك العقار أمكن ضبط المتهم وتبيّن أنه نجل مالك العقار، وبمواجهته أقرّ بقيامه بالتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع والده.

حفرة بعمق 2 متر

وأثبتت معاينة النيابة العامة للعقار محل الواقعة، وجود حفرة بعمق 2 متر، وتظهر منه تربة طينية، كما ثبت بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من منطقة آثار المطرية وعين شمس، أنه بمعاينة العقار محل الواقعة تبيّن أنه تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر له بموجب القرار رقم 1905 لسنة 2020، وأن المنطقة المقام عليها العقار بأكملها مملوكة لوزارة السياحة والآثار وخاضعة لقانون حماية الآثار، كما عُثر على حفرة تبين من خلال طريقة الحفر أن الغرض منهما التنقيب عن الآثار، كونها داخل حرم المنطقة الأثرية.