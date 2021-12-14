مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل نصيبي وقسمتك أوضة وصالة

تصدرت حكاية «أوضة وصالة» من مسلسل نصيبي وقسمتك قوائم البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منذ بداية عرضها السبت الماضي، ويبحث الكثير من الجماهير عن مواعيد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية أوضة وصالة

تعرض حكاية أوضة وصالة من مسلسل نصيبي وقسمتك يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة ON، بينما يتم عرض الحلقة الساعة الحادية عشر مساءً عبر شاشة قناة «on drama»، وسوف تعرض الليلة الحلقة الرابعة من المسلسل.

أبطال مسلسل نصيبي وقسمتك أوضة وصالة

يشارك في بطولة حدوتة أوضة وصالة عدد من كبار النجوم، من بينهم الفنان أحمد عبد العزيز وإنعام سالوسة ورشوان توفيق ومحمد عزمي وشاهيستا سعد، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار.

قصة مسلسل نصيبي وقسمتك أوضة وصالة

تدور أحداث حكاية أوضة وصالة في إطار الـ5 حلقات، حول الفنان أحمد عبد العزيز الذي يجسد دور موظف أمن، ويعمل من أجل أبنائه ويحاول أن يرعاهم بشكل كامل، بعد رحيل زوجته.

حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك

تعد حكاية أوضة وصالة هي الحكاية الثالثة من الموسم الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، حيث عرض خلال الأسبوعين الماضيين حكاية «النضارة البيضا» بطولة أمير المصري وكارولين عزمي ومصطفى أبو سريع وأحمد صيام وأحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

فضلا عن حكاية غرام بانتظام التي تم عرضها الأسبوع الماضي، وشارك في بطولتها شريف سلامة ونانسي صلاح ورحمة حسن ولؤي عمران وغيرهم من الفنانين سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج رامي رزق الله.