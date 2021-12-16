إحالة مديرة مستشفى «أتليدم» بالمنيا للتحقيق في وقائع إهمال جسيم

قرر اللواء محمد عزت، رئيس مركز أبوقرقاص، في محافظة المنيا، نقل مديرة مستشفى قرية «أتليدم» إلى المركز الطبي بحي شرق المدينة، وإحالتها للتحقيق، لبيان مدى مسئوليتها عن غياب الأطباء وتدني مستوى النظافة بالمستشفى، وكلف الدكتور رمزي عوض، مدير الإدارة الصحية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

تقرير لمحافظ المنيا بمخالفات مستشفى «أتليدم»

وأجرى رئيس مركز أبو قرقاص جولة مرورية على مستشفى «أتليدم»، ورفع تقريراً بنتائج الزيارة إلى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالأوضاع السيئة التي تم رصدها، فقررت الإدارة الصحية إحالة مديرة المستشفى للتحقيق فى وقائع الإهمال الجسيم داخل المستشفى، وذلك بناءً على التقرير الذي أعدته إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، تنفيذاً لتعليمات المحافظ وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية، والوقوف على المخالفات ورصدها، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

قوة المستشفى 10 أطباء يحضر 4 فقط

وأوضح تقريرالتفتيش الإداري أنه بالإطلاع على سجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين داخل مستشفى «أتليدم»، تبين أن قوة الأطباء تصل إلى 10 أطباء، بينما حضر منهم 4 أطباء فقط.

وشدد رئيس مركز أبوقرقاص على المتابعة المستمرة وعدم التهاون مع من يقصر في عمله بكل القطاعات الخدمية، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين، وكلف الإدارة الصحية بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.

وناقش محافظ المنيا، في وقت سابق الثلاثاء الماضي، الاستعدادات الخاصة ببدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمقرر انطلاقها يوم الأحد 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.