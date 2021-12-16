الولايات المتحدة تعقد اجتماعا دوليا لبحث الأزمة في هايتي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعقد اجتماعا دوليا لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في هايتي غدا.

اجتماع افتراضي للشركاء الدوليين لمعالجة التحديات في هايتي

وجاء في البيان -حسبما أورد موقع الخارجية الأمريكية- أن «الولايات المتحدة ستعقد اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى للشركاء الدوليين في 17 ديسمبر الجاري، الجمعة، لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في هايتي ومناقشة كيفية دعم الشعب الهايتي».

اجتماع برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي

وسيرأس الاجتماع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي بريان نيكولز.

ومن المقرر أن تضم قائمة المشاركين مجموعة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية الملتزمة بمشاريع التنمية في هايتي.

هايتي أفقر دولة في القارة الأمريكية.. تقفز للأخبار بعد اغتيال رئيسها

وقفزت هايتي، وهي دولة تقع في البحر الكاريبي، وتعد الأفقر في القارة الأمريكية، إلى صدارة أخبار العالم مؤخرا بعدما تم الإعلان عن اغتيال رئيسها جوفينيل مويس، بعدما هاجم مسلحون مقر إقامته الخاص المطل على العاصمة بورت أو برنس.

اضطرابات سياسية تعيشها دولة الـ11 مليون نسمة

وجاءت عملية الاغتيال، في ظل اضطرابات سياسية تعيشها هايتي ذات الـ11 مليونا من السكان، حيث خرجت المعارضة في مسيرات حاشدة تندد بحكم الرئيس مويس وتطعن في شرعيته، فيما يؤكد أنه ولايته مستمرة حتى 2022.