«كيا EV6» تحصل على لقب «كروس أوفر العام» لسنة 2021

حازت سيارة «كيا EV6» على لقب «كروس أوفر العام» في حفل توزيع جوائز «TopGear.com» لعام 2021، وذلك وفقاً لما نشره موقع شركة «كيا EV6».

وأثار محرك «كيا EV6» الكهربائي بالكامل إعجاب أعضاء فريق «Top Gear» بفضل أسلوبه وأدائه الديناميكي ونطاقه الكهربائي الطويل وشحنه فائق السرعة بقدرة 800 فولت، حيث يوفر شحنًا بنسبة 10 إلى 80% في 18 دقيقة فقط.

قدرة محرك «كيا EV6» تصل لـ800 فولت

وعلق توم فورد محرر مشارك في التصويت على جوائز «كيا EV6»، قائلًا إنَّ «كيا دخلت في كل شيء، كهربائي بالكامل، تصميم مبدع، وشحن رائد في فئته، أدوات وافرة، حيث تدفع EV6 إلى الزوايا المظلمة لجعل EV6 ممتعة بالفعل للقيادة، كما أنها فسيحة ومجهزة بشكل جيد ومبنية بشكل جيد».

تكوينات متعددة لتوليد الطاقة الكهربائية بالكامل دون انبعاثات

وتعتبر «كيا EV6» أول سيارة كهربائية مخصصة لشركة كيا، وتُظهر الإمكانات المثيرة لمنصة الشركة الكهربائية العالمية الجديدة (E-GMP)، وتوفر للمشترين خيارًا من تكوينات متعددة لتوليد الطاقة الكهربائية بالكامل دون انبعاثات.

و«كيا» هي علامة تجارية عالمية للتنقل مع رؤية لإنشاء حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتأسست عام 1944، وهي تقدم حلولًا التنقل لأكثر من 75 عامًا مع 52 ألف موظف حول العالم، وتتواجد في أكثر من 190 سوقًا ولها منشآت تصنيع في 6 بلدان.

3 ملايين سيارة سنويًا.. حجم مبيعات «كيا»

وتبيع الشركة اليوم نحو 3 ملايين سيارة سنويًا، وتقود عملية الترويج للمركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية وتطوير مجموعة متزايدة من خدمات التنقل، مما يشجع الملايين من الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل الطرق للتجول.