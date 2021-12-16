معلومات عن 7 شركات عقارية مصرية ضمن قائمة فوربس لأقوى الشركات في 2021

شهد القطاع العقاري في مصر والشرق الأوسط، تعافيا سريعًا من آثار جائحة كورونا، حيث ارتفعت أسعار العقارات مدعومة بصعود أسعار النفط والسياسات الحكومية الحالية، وكان للأحداث الضخمة الحالية والمستقبلية، مثل معرض إكسبو2020 في دبي، دور في تعزيز أصول القطاع في المنطقة.

ويجرى حاليًا تطوير العديد من المشاريع العملاقة في كل أنحاء المنطقة، سواء كانت من قبل مطوري الحكومة أم من القطاع الخاص أم بالشراكة بينهما، في السعودية ومصر والإمارات على نحو خاص، وبدورها تدعم هذه المشروعات عمل قطاع الإنشاءات في المنطقة، وتعزز النظرة الإيجابية للقطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة، وفقاً لـ«فوربس».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أفضل 7 شركات عقارية في مصر جاءت ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشركات العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021:

1- مجموعة طلعت مصطفى القابضة

ترتيب القائمة: 10

الدولة: مصر

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: هشام طلعت مصطفى

تاريخ التأسيس: 1970

تملك المجموعة القابضة 74 مليون متر مربع من الأراضي، بإجمالي أصول قيمتها 8 مليارات دولار في نهاية يونيو 2021، وسجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 26.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021، بزيادة قدرها %39 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 19.3 مليون دولار.

2- بالم هيلز للتعمير

ترتيب القائمة: 21

الدولة: مصر

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: ياسين منصور

تاريخ التأسيس: 1997

تأسست شركة بالم هيلز للتعمير عام 1997، وتملك الشركة المدرجة بالبورصة المصرية إحدى أكبر محافظ الأراضي في مصر، وتغطي أكثر من 42.3 مليون متر مربع حتى النصف الأول من عام 2021، بالإضافة إلى 29 مشروعًا في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر، ويشغل الملياردير ياسين منصور منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، وبلغت صافي ثروته 1.1 مليار دولار، في نوفمبر 2021.

3- معمار المرشدي

ترتيب القائمة: 24

الدولة: مصر

المدير التنفيذي: حسن مرشدي

تاريخ التأسيس: 1983

تعمل معمار المرشدي على تطوير العقارات في مصر، وقد أسهمت ببناء بعض أكبر المشاريع في البلاد، مثل دجلة لاندمارك، ومشروع زهرة، وتعمل الشركة حاليًا ببناء مشروع «Skyline» في القاهرة بتكلفة 550 مليون دولار، وهو أكبر مبنى سكني في العالم باحتوائه على 13.5 ألف وحدة موزعة على مساحة 200 ألف متر مربع.

4- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

ترتيب القائمة: 36

الدولة: مصر

العضو المنتدب: ماجد شريف

تاريخ التأسيس: 1996

تعد أحد مطوري الوجهات متعددة الاستخدامات، مع 10 مشاريع تطوير واسعة النطاق في جميع أنحاء القاهرة والساحل الشمالي. وتعد كل من (ACT Financial Consortium) وشركة العليان للاستثمار السعودية، المساهمين الرئيسيين في الشركة، بنسبة 15 %و 14 % على التوالي.، وفي أكتوبر 2021، وبلغت أصول الشركة 1.6 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2021.

5- مدينة نصر للإسكان والتعمير

ترتيب القائمة: 38

الدولة: مصر

العضو المنتدب: عبدالله سلام

تاريخ التأسيس: 1959

أنشئت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في البداية، لتطوير 40 مليون متر مربع من الأراضي في منطقة مدينة نصر التي يقطنها 3 ملايين شخص، وفي أكتوبر 2021، أعلنت الشركة أنها استحوذت على شركة منكَ للاستثمار العقاري من عائلة سلام، التي ستملك حصة %5 من شركة مدينة نصر للإسكان عند الانتهاء من الصفقة، لتصبح ثالث أكبر مساهم فيها بعد مجموعة (BPE Partners) التي تملك حصة %29، والشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تبلغ حصتها حوالي %15.

6- أوراسكوم للتنمية مصر (ODE)

ترتيب القائمة: 42

الدولة: مصر

الرئيس التنفيذي: عمر الحمامصي

تاريخ التأسيس: 2005

أسست شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المدرجة في البورصة المصرية، بعد دمج بين شركة أوراسكوم للتنمية السياحية و(Orascom Hotel Holdings) في عام 2005، وهي أكبر شركة تابعة لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH) ومدرجة في بورصة (SIX) السويسرية، وبلغ إجمالي أصولها 1.3 مليار دولار في يونيو 2021، وتمتد محفظة أراضيها على مساحة 49.9 مليون متر مربع، وتملك الشركة 24 فندقًا.

7- درة للتطوير العقاري

ترتيب القائمة: 50

الدولة: مصر

رئيس مجلس الإدارة: حسن محمد درة

تاريخ التأسيس: 1994

أسست مجموعة درة التي تعد من أكبر شركات القطاع الخاص في مصر، شركة درة للتطوير العقاري في عام 1994، وأصبحت من أكبر المطورين العقاريين في مصر على مدار 15 عامًا الماضية، كذلك تطور الشركة حاليًا العديد من المشاريع الضخمة في مصر.