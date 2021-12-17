اليوم.. محمود العسيلي وجنات يحييان حفلا غنائيا بمصر الجديدة

يستعد الثنائي محمود العسيلي وجنات، لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم الجمعة، فى أحد الفنادق الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، حيث سيقدم الثنائي عددا كبيرا من أغانيهما الخاصة التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

جنات ومحمود العسيلى

وانتهى الثنائي محمود العسيلي وجنات، من عمل البروفات الخاصة بالحفل، واختيار عدد كبير من الأغانى التى سيقدمونها للجمهور، كما أنهما سيقدمان عددا آخر من الأغانى التى سيختارها الجمهور.

آخر أعمال محمود العسيلي

يذكر أن الفنان محمود العسيلي كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «قلقان»، ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع ومكيس وماستر على فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية ..

قالوا حلوة أنا قلت تجنن

قالوا فلتة أنا قلت رهيبة

شداني شدة غريبة

ليه ليه كل ما اشوفك أبلم

لا بسلم ولا بتكلم

ومسلم ولا داري أقولك إيه

أنا همسك فيكي مش سايبك

وأنا حر في ملكي أناني

ولا ملى عيني غيرك

تاني مفيش أنا جاي الدنيا أحبك

أنا واصل للدرجادي

لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش

أخر أعمال جنات

أما الفنانة جنات، فكانت قد أحييت حفلا غنائيا مؤخرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية، وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور.

وفى تصريحات سابقة لها بعد الحفل، قالت المطربة بأنها غابت عن الجمهور خلال الفترة الماضية بسبب بناتها، ولكنها ستعود الفترة المقبلة بقوة من خلال عدد من الأغاني الخاصة التى تحضر لها خلال هذه الفترة.