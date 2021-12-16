غلق الصحراوي الشرقي بالمنيا لمدة عام كامل بدءاً من الجمعة

أعلنت محافظة المنيا، في بيان لها قبل قليل، أن الإدارة العامة للمرور تجري غداً الجمعة عملية غلق للطريق الصحراوي الشرقي بالصعيد، فى الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، لمدة عام كامل، بدءاً من غد الجمعة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

تعيين خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات متوقعة

وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر في المسافة من وصلة «البستان» بالمنيا، وحتى الأوتوستراد، الأمر الذى يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا إلى الأوتوستراد.

منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا

وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي: غلق الاتجاه القادم من المنيا إلى الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، ومنع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا، من محطة تحصيل رسوم حلوان، وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة، الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وطريق أسيوط الغربي.

وستتبدا الأعمال اعتباراً من غد الجمعة الموافق 17 ديسمبر الجاري ولمدة عام، ومن جانبها ستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي قبل أسبوع، حادث انقلاب أتوبيس سياحي بالقرب من قرية «الشيخ فضل»، بمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 25 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتبين أن سبب وقوع الحادث اصطدام الأتوبيس بالرصيف، بعد اختلال عجلة القيادة في يد سائقه.