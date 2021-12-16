جمهور أصيل همام يهاجم عمر كمال بسبب «إنتي قلبي»: مسروقة من أغنية عراقية

هاجم جمهور الفنانة العراقية أصيل همام، الفنان عمر كمال بعد أن طرح الأخير، برومو أغنيته الجديدة «إنتي قلبي»، التي يقدمها بطريقة الديو مع الفنانة الشابة شيماء المغربي.

أغنية أصيل همام وصل عدد مشاهديها 62 مليون بـ يوتيوب

اتهم جمهور الفنانة العراقية عمر كمال، بسرقة لحن أغنيته الجديدة من أغنية الفنانة العراقية الشهيرة «شكد حلو»، التي وصل عدد مشاهديها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب إلى 62 مليون مشاهدة من كل أنحاء العالم، من كلمات محمد الواصف وألحان علي صابر.

على قدورة يتهم كمال بسرقة الأغنية من أحد مهرجاناته

يعد هذا الاتهام الثاني لعمر كمال بسرقة لحن الأغنية، حيث كان مؤد المهرجانات على قدورة، هاجم كمال أمس، واتهمه بسرقة لحن الأغنية من إحدى أغنياته، وعقب الهجوم عليه، حذف الفيديو الذي كان هاجمه فيه.

ونشر منشور قال فيه: «وعرش ربنا اللي بيتهزله 7 سماوات، أنا مش هتكلم في أي حاجة، ولا عايز حاجة وربنا يكرم الجميع، ويطلعني من المجال ده على خير، أنا مش هزعل من حد ولا ليا دعوة بحد، واللي عايز يعمل حاجة يعملها ومسامح بقى لإن أنا زهقت والله بجد خلاص، وحقكم عليا يللي جايين عليا».

وتقول كلمات أغنية أنتى قلبي:

أنتي قلبي وربنا نستيني العكننة

تخنقيني تعصبينى مش هتمشي من هنا

كل حاجة فى دنيتى

انتى اصلا ضحكتى

بالأمانة أنتى الأمانة

نفسي أخد فرصتي

متيجي لحظة جنبي وتخش قلبي

دا أنت اللى شاغل البال

حبيبي بس أنت من غير أنت

فلتة وعجبنى يا غزال

يذكر أن الفنان عمر كمال كان قد كشف منذ فترة قريبة عن بوستر أغنية أنتي قلبي، وظهر فيه هو وشيماء المغربي، وعلق عليه: «مفيش مبروك»، ما جعل البعض يظن أنه ارتبط بها.