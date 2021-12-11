3 مشاركات فنية جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي.. آخرها «جوازة معفرتة»

تعد مسرحية «جوازة معفرتة» أول تجربة مسرحية لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد، بينما لم تكن تجربة التمثيل الأولى لهما معا، فقد جمعهما من قبل مسلسل «الواد سيد الشحات»، والمسلسل الإذاعي «عربي إنجليزي».

وأصبح أحمد فهمي وهنا الزاهد من أشهر الثنائيات بالوسط الفني، يشاركان دائمًا جمهورهما مغامراتهما في السفر والرحلات كثيرًا، لذا يتحمس ويترقب الجمهور مشاهدتهما معًا من خلال عمل فني.

أول عمل مسرحي يجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي

ويخوض الفنان أحمد فهمي، تجربته الأولى على المسرح برفقة زوجته هنا الزاهد، التي تعد تجربتها الأولى أيضًا، وكان قد صرح سابقًا لـ«الوطن» برهبته من الوقوف للمرة الأولى على خشبة المسرح.

كما أوضحت هنا الزاهد، أنَّ الوقوف على خشبة المسرح صعب جدًا، وذلك في تدوينة نشرتها خلال حسابها الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «إنستجرام» في الساعات الأولى من فجر اليوم، قائلة: «في موسم الرياض بمسرحية (جوازة معفرتة)، اتبسط جدا إني شوفت جمهور الرياض، شكرَا ليكم على كل الحب اللي شوفتوا منكوا، فعلا التمثيل على المسرح، أصعب حاجة بس استقبلكوا خفف رهبة المسرح جوايا».

مسرحية «جوازة معفرتة»، من الأعمال الفنية التي كانت ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الثانية.

أول عمل درامي لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بينما كان أول عمل درامي يجمع الثنائي، هو مسلسل «الواد سيد الشحات»، عام 2019، مع الفنان الكوميدي، محمد عبدالرحمن الشهير بـ «توتا».

واختارت هنا الزاهد، انضمامها لمسلسل «الواد سيد الشحات»، من 5 أعمال قدمت لها، وفضلت مشاركة أحمد فهمي في أول عمل فني يجمعهما، وكانت ذلك خلال فترة الخطوبة.

أول مسلسل إذاعي لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد

بينما كانت التجربة الأولى للثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهدفي المسلسلات الإذاعية، هي مشاركتهما معا بالمسلسل الإذاعي «عربي إنجليزي» عام 2019.