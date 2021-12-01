سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في المحلات والمولات التجارية

استقرت سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في الأسواق المحلية، لتباع في الأسواق والمحلات الصغيرة بسعر يتراوح ما بين 37 إلى 50 جنيهًا، بينما يصل السعر في المحلات التجارية الكبرى نحو 100 جنيه للكرتونة المكونة من 30 بيضة.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، اليوم الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر 2021، في الأسواق والمحال، وفقًا لجولة على عدد من المحال بمناطق مختلفة، بالإضافة إلى شعبة الثروة الداجنة، وذلك في التقرير التالي..

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وتباع البيضة الواحدة في الأسواق والمحلات العامة بنحو 1.5 جنيه، بينما تباع كرتونة البيض الأبيض ما بين 37 إلى 40 جنيهًا، ويباع البيض الأبيض بنفس السعر، بينما يكون سعر البيض البلدي فيتراوح ما بين 48 إلى 50 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في المولات الكبرى

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر نمرة 1 مكون من 30 قطعة بسعر ما بين 49 إلى 99 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأبيض نمرة 1 مكونة من 30 قطعة يتراوح ما بين 43 إلى 69 جنيهًا، وذلك في المحال والمولات التجارية.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إنّ سعر كرتونة البيض اليوم وصل إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا للأبيض و45 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 50 جنيهًا.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر البيض في السوق، يتحدد حسب عملية العرض والطلب، فعند زيادة الطلب يرتفع السعر، والعكس صحيح، مضيفًا أنَّه خلال الفترة الماضية وتزامنًا مع العام الدراسي الجديد، واتجاه الأهالي لشراء البيض، عمل بعض منتجي البيض على رفع الأسعار لتعويض الخسائر خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض الطلب على البيض.