كواليس تسجيل مصطفى حجاج ألبومه الجديد «يا باي».. 4 أغنيات (صور)

رافقت «الوطن» الفنان مصطفى حجاج أثناء تسجيله أغنيات ألبومه الجديد مع شركة «nj ميوزيك» للمنتج هاني محروس، والذي من المقرر أن يتضمن 4 أغنيات تُطرح تباعا أغنية تلو الأخرى، حيث سيشهد كل أسبوع طرح أغنيتين.

وألبوم مصطفى حجاج الجديد 2022، شهد طرح أغنية واحدة حتى الآن، وهي «يا باي»، ومن المقرر أن تطرح باقي الأغنيات «شكشكة» و«على الربيت» و«سنين» خلال الأيام المقبلة.

«محروس»: تجديد «ستايل» وطريقة غناء مصطفى حجاج

وتحدث المنتج هاني محروس عن تفاصيل الألبوم، قائلا، «أحببنا هذه المرة أن نقدم مصطفى حجاج في شكل مختلف تماما عن المرات السابقة، فقمنا بتجديد على مستوى الصورة والاستايل وطريقة الغناء أيضا، كما نقدم تجربة شعرية لعدد من كبار الملحنين أمثال عزيز الشافعي ومحمد يحيى ومحمد النادي»

وأضاف «العمل سيكون عبارة عن ميني ألبوم، ويشارك فيه أيضا عدد من الموزعين منهم المغربي جلال الحمداوي ووسام عبد المنعم».

وعن قوة العلاقة بينه وبين حجاج، قال «أنا وحجاج لا نتعامل كمنتج وفنان، بل نحن أسرة عايشين مع بعضنا البعض، وعلاقتنا طول الوقت يسودها الاحترام، وأجمل ما يميزه أنه مجتهد للغاية، ويذاكر الناس اللى حواليه وبيسمع غربي».

مصطفى حجاج: كنت أخشى غناء أغنية «شكشكة»

أما الفنان مصطفى حجاج فتحدث عن كواليس الألبوم، قائلا «أغنيات الألبوم مختلفة تماما في المزيكا والغناء وشكلي، وأكثر ما أحببته في التجديد هو قصة شعري، ومن بين أغنياتي الجديدة هناك أكثر من أغنية دراما، ولكن أكثر الأغنيات التي أحببتها ومنتظر طرحها هي أغنية شكشكة».

وعن «شكشكة»، قال «أغنية دمها خفيف جدا، وأنا كنت أخشى غنائها، ويارب الناس تتقبلها ولا يكون دمي تقيل فيها».

ميمي فؤاد: مصطفى حجاج قيمة كبيرة وصوت جميل

وتحدث ميمي فؤاد المشرف على أغنيات ألبوم مصطفى حجاج، قائلا «أجمل ما يميز ألبوم مصطفى حجاج، هو العمل الجماعي، فنحن هنا جميعا متأكدون من نجاح العمل لأننا نحب بعضنا البعض، ونعمل لصالح النجاح».

وأضاف «مصطفى حجاج قيمة كبيرة، وأي شخص يتشرف بالعمل رفقته، وهو صوت جميل وإحساس قوي».