الجمهور يغني مع مصطفى حجاج في «تاون سنتر السلام» بمهرجان التسوق

تفاعل الجمهور من رواد مهرجان التسوق بـ«تاون سنتر السلام»، مع المطرب مصطفي حجاج، الذي قدم حفلا أكثر من رائع، وغنى فيه باقة مميزة من أغنياته، التي رددها الجمهور معه طوال الحفل.

مصطفى حجاج يصعد على نغمات «يا بتاع النعناع»

وصعد مصطفى للمسرح، وسط ترحيب من الجمهور وبدأ الحفل بأغنيات «يابتاع النعناع، خطوة، والله ما ينفع، وهتزهزه» وغيرها.

وفرض المول إجراءات أمنية ووقائية مشددة، حفاظا على سلامة الحضور من مختلف قطاعات الجمهور، خاصة أن الحفل أقيم في الهواء الطلق، وذلك بحضور مالكه إسلام صبري.

مصطفى حجاج طرح مؤخرا «والله ما ينفع»

كان حجاج قد طرح مؤخرا أغنية «والله ما ينفع»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر علي فتح الله، وتم تسجيلها في استوديو «إم ساوند»، ومن إنتاج «إن جي ميوزيك» هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

مصطفى حجاج يشدو من كلمات وألحان عزيز الشافعي

وتقول كلمات أغنية «والله ما ينفع»: «والله ما ينفع ما تردش عليا.. عيب أنا مش صغير ايه المعامله ديه.. إن كان عالحلاوه غلبت البقلاوة.. وان كان عالغلاوه محدش بيك يتساوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه.. مهما زعلت منا ميبقاش فيه عداوه.. مش تفضل مطنش ماتردش عليا.. نقدر جمالك و نبصم ونمضي ونفرش طريقك بحنه ومواردي.. لكن تكبر عليا خلاص اللي تشوفه.. هتلقى وش تاني مش عايزك تشوفه.. اسمع مني بطل ما تردش عليا».

وطرح مصطفى حجاج، مؤخرا «ديو» أغنية «كله شمال»، الذي جمعه بوجيه الإسباني، وكتبه الشاعر الغنائي محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، ماستر هاني محروس، وفكرة وإنتاج هاني محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.