كلمات أغنية «ياباي» لـ مصطفى حجاج بعد طرحها اليوم

أطلقت شركة «إن جي»، منذ قليل، الكليب الرسمي، لـ أغنية «ياباي» للمطرب الشعبي مصطفى حجاج، ونالت على إعجاب المتابعين، ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل الأغنية وكلماتها.

تم إطلاق أغنية «ياباي»، لـ مصطفى حجاج، على منصة «يوتيوب»، ونالت إعجاب المتابعين، وقال احدهم: «يالهوي ياحجاج هاتجننا جميلة مش عارفة اشبع منها»، بينما علّق آخر: «آخر جمدان وحلاوة حلوة جدا».

ردود أفعال متابعي مصطفى حجاج على أغنية «ياباي»

فيما أبدى آخرون إعجابهم بصوت «حجاج» خلال الأغنية، فقال ناشط: «حجاج أحسن مطرب شعبي في مصر حالياً»، وذكر آخر: «الله عليك يا مصطفى فعلا إبداع ربنا يوفقك ويكرمك من أوسع أبوابه، تحياتي لك ولكاتب الكلمات الروعة دي أتمنى لك كل الخير والسعادة والنجاح الدائم ان شاء الله».

تفاصيل أغنية ياباي

أغنية «ياباي» لمصطفى حجاج، من كلمات وألحان محمد النادي، وتوزيع جلال الحمداوي، وميكس وماستر هاني محروس، ومدير التصوير مازن فتحي، وتصدرت الأغنية تريند موقع التدوينات «تويتر» بمجرد طرحها.

كما ظهر مصطفى حجاج بـ لوك مختلف عن ذي قبل، إذ قصّ شعره وحلقه من الأجناب، مع إطالة الشعر الأمامي، واتخذ اللون البرونزي لإطلالته.

يشار إلى أن المطرب مصطفى حجاج، طرح مؤخرًا كليب آخر بعنوان «والله ما ينفع» عبر منصة «يوتيوب»، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

كلمات أغنية «ياباي» لمصطفى حجاج

وكان جوايا ليك حب في قلبي أظنه خرج

وده يوم المُني استنيته ياما يجي يوم الفرج

في الغل وفي القسوه اللي في قلبك حدث ولا حرج

لو كان جوايا ليك حب في قلبي اظنه خرج

وده يوم المُني استنيته ياما يجي يوم الفرج

في الغل وفي القسوه اللي في قلبك

حدث ولا حرج يا باي يا باي

انا استحملت ازاي يا باي يا باي

يالا ومن غير باي باي يا باي

يا باي انا استحملت ازاي يا باي يا باي

يالا ومن غير باي باي

لما اشتريتك كنت زي اللي اشترى التروماي

حذرتك ياما تتقي شر الطيب لو غضب

شوفت اتحولت عليك فجأة وعلي اهون سبب

واطمن كله هيخلص منك بكره الدنيا تعلمك الادب

حذرتك ياما تتقي شر الطيب لو غضب

شوفت اتحولت عليك فجأه وعلي اهون سبب

واطمن كله هيخلص منك بكره الدنيا تعلمك الادب

يا باي يا باي انا استحملت ازاي يا باي يا باي

يالا ومن غير باي باي

يا باي يا باي انا استحملت ازاي يا باي يا باي

يالا ومن غير باي باي

لما اشتريتك كنت زي اللي اشترى التروماي

حفل مصطفى حجاج في موسم الرياض

يذكر أن مصطفى حجاج، قد أحيا مؤخرًا، حفلين ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفلين الذيّن قدمهما في المحروسة ببوليفارد، عددًا من أشهر أغانيه.