تصالح بهاء سلطان ونصر محروس نهائيا

كشفت مصادر مُقربة من الفنان بهاء سلطان، عن تصالحه مع المُنتج نصر محروس، بشكلٍ نهائي، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كان للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، دورًا كبيرًا في الأمر، كونها تحاول إنهاء تلك الأزمة منذ أكثر من عامٍ تقريبًا.

بهاء سلطان يتخلص من أزمة العقود الاحتكارية

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ نصر محروس تصالح مع بهاء سلطان، ليُصبح الأخير حرًا، دون أي عقود احتكار، تنل من موهبته، ويكون لديه فرصة للتعاقد مع أي شركة إنتاج وتقديم أغانٍ جديدة.

بهاء سلطان ونصر محروس مع إسعاد يونس قريبًا

وأشار إلى أنه من المُقرر ظهور بهاء سلطان ونصر محروس، في حلقة تليفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس، لإتمام التصالح على الشاشة أمام الجمهور، والبدء في صفحة جديدة، ومن المُفترض عرض هذه الحلقة خلال الأيام القلية المُقبلة.

بهاء سلطان يستعد لطرح أغنيتين جديدتين قريبًا

وكانت «الوطن» قد علمت من مصادر مقربة من بهاء سلطان، في وقتٍ سابق، بأن الفنان يعمل حاليًا على اختيار أغنيتين جديدتين يطرحهما بداية العام الجديد، لكي تكون بداية جديدة له بعيدًا عن المنتج نصر محروس.

ولم يحدد بعد بهاء الموعد النهائي لطرح الأغنيتين، ولكن خطته المبدئية تقوم على طرح أغنية نهاية العام وأغنية مع بداية العام الجديد، خاصة أن أغنياته التي كان يفترض أن يسجلها مع المنتج نصر محروس، ما زالت لم يتم الانتهاء منها حتى الآن بسبب تباطؤ المنتج في التنفيذ.

وكان الفنان بهاء سلطان، قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا في نادي سموحة بالإسكندرية، قبل شهرٍ ونصف تقريبًا، بالتعاون مع الفنان دياب، وكان من تنظيم المنتج وليد منصور.