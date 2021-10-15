بهاء سلطان ودياب يحييان حفلا غنائيا في نادي سموحة بالإسكندرية.. (صور)

أحيا النجمان بهاء سلطان ودياب، حفلا غنائيا ضخما في نادي سموحة بالإسكندرية، وسط حضور الآلاف من الأعضاء الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وحرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في بداية الحفل على توجيه الشكر للمنتج وليد منصور وأعضاء النادي، كما كرم عددا كبيرا من أبطال نادي سموحة الذين حصلوا على ميداليات في مجموعة من الألعاب.

الحفل جاء من تنظيم المنتج وليد منصور ومسرح أحمد حمامصي والصوت دي جي سكر، ويعد هذا الحفل هو الأقوى في الإسكندرية، وقدم «دياب» خلاله عددا من أغانيه التي أشعلت حماس الجماهير منها «ياساتر، غمازات، الشحن فصل، عوو»، وغيرها من الأغاني، وفي نهاية فقرة «دياب» حرص المهندس محمد فرج عامر على تكريمه.

وقدم البوب بهاء سلطان، خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها «يا ترى»، «الواد قلبه بيوجعه»،«أنا مصمم»، «احلف»، «3 دقايق»، «انت بتكلمني»، «إنت واخدها معايا تحدي».. وغيرها من الأغاني، كما حرص المهندس محمد فرج عامر في نهاية الحفل على تكريمه وسط أجواء من البهجة والسعادة.

دياب يتعاقد مع وليد منصور

وتعاقد مؤخرا الفنان دياب مع المنتج وليد منصور، وطرحا أول أغنياتهما سويا، التي حملت عنوان «يا ساتر»، وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما يستعد دياب، لطرح مجموعة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

كما طرح دياب في احتفالات أكتوبر، أغنية جديدة بمناسبة حرب أكتوبر على يوتيوب، والتي حصدت الكثير من المشاهدات، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع إلهامي دهيمة.