تفاصيل حفل بهاء سلطان ودياب بنادي سموحة 14 أكتوبر

يحيي بهاء سلطان ودياب، حفلا غنائيا في نادي سموحة بالإسكندرية، يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، من تنظيم المنتج وليد منصور، وتحت رعاية المهندس محمد فرج عامر، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

حفل نادي سموحة

ويقدم كلاهما خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيهما وعشاقهما، وسيحمل الحفل عدد كبير من المفاجآت، التي يحضر لها المنتج وليد منصور مع النجمان.

يذكر أن دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور، وطرحا أول إغنياتهما سويا، التي حملت عنوان «يا ساتر»، وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما يستعد دياب، لطرح مجموعة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

وكان دياب، طرح منذ يومان أغنية جديدة بمناسبة حرب أكتوبر على يوتيوب، حصدت الكثير من المشاهدات، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع إلهامي دهيمة، ويقدم بها دياب للمرة الأولى الأغاني الوطنية، وذلك بعد عودته للغناء مرة أخرى بعد حل مشكلته مع نصر محروس برعاية تامر حسني الذي تدخل لحل الخلاف.

وفي سياق آخر، يعكف وليد منصور على التحضير لحفل في اليوم التالي 15 أكتوبر، لفريق وسط البلد في مركز البروج الثقافي بطريق مصر الإسماعيلية، ومن المقرر أن يكون بمثابة المفاجأة لكل محبيهم.

حفل راغب علامة والشاب خالد

وكانت آخر حفلات وليد منصور مع الشاب خالد وراغب علامة والتي جمع بها الثنائي سويا لأول مرة في مصر، وقدم الثنائي عدد كبير من الأغاني التي لاقت الكثير من الإشادات.

وحضر الحفل العديد من الفنانين من بينهم ماجد المصري وإدوارد وروجينا والتي تصدرت الترند بعد الرقص مع راغب علامة على المسرح، وقالت روجينا بعدها أنها تحب راغب علامة بشدة لذلك قامت بالرقص معه.