هبة حسب: «بجيب ودن المستمع بالحكاية علشان يكمل لآخر الحلقة»

قالت الإعلامية هبة حسب، مقدمة برامج في إذاعة راديو إنرجي، إنها تحرص دائما على أذن المستمع، وتركيزه لأطول فترة ممكنة، خلال تقديمها لبرنامجها على الهواء مباشرة، «بجيب ودن المستمع بالحكاية، علشان يكمل معايا لآخر الحلقة، والحلقة مينفعش تكون طويلة».

حسب: عملها روائية ساعدها كثيرا على الإلمام بطرق السرد القصصي وجذب انتباه المستمعين

وأضافت «حسب»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن عملها كروائية، ساعدها كثيرا على الإلمام بطرق السرد القصصي، وجذب انتباه المستمعين كافة، مع صياغتها بشكل يعشقة الكثيرون، «حبي للرواية والسرد القصصي خلاني أعرف أمسك الحكاية منين وأصيغها أزاي».

حسب: القصص دي منقدرش نقطتعها من سياقها ولكن السرد كما هو

وأوضحت أنه على مدار الخط الزمني للتاريخ، فقد دار الكثير من الأحداث التي أصبحت فيما بعد قصصا تروى من جيل لآخر، «القصص دي منقدرش نقطتعها من سياقها، لكن السرد كما هو، مع عدم الإخلال بالمضمون».

وفندت: «لازم أكون حريصة وأنا بعمل أي حلقة لأن التاريخ مينفعش يتعمل منه حلقات طويلة أو قصة وافردها على حلقتين، وهنا بيكون الرهان على وعي المستمع، ومن خلال التجربة فالمستمع للراديو مش بيقرا عمل روائي لأن الكتابة الروائية فيه كتير وزايده عن الحد».

وتابعت: «التدرج والنزول بالمستوى يرفضه المستمع، ومعظم القراء بيحبوا المقروء أكتر من المسموع، لأن القارئ لما بيكون جزء عامل ومكون للصورة النهائية بيندمج فيها أكتر، ولما بيمتع نفسه بكتاب بيساعده على خصوبة خياله ويساعده على التخيل، وبيكون مندمج تماما».