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لميس: إعلان موعد إذاعة برنامج «الفرصة في كلمة أخيرة» قريبا

كتب:

شريف سليمان
10:54 م | الأحد 14 نوفمبر 2021
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها ستعلن قريبا موعد برنامج المسابقات الأسبوعي «الفرصة في كلمة أخيرة»، وموعد إذاعته الأسبوعية، وكشفت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قناة «ON»، عن أن البرنامج تلقى عدد كبير من الاستمارات الخاصة بمشروعات كثيرة واعدة في قطاعات مختلفة. 

البرنامج سيذاع أسبوعيا بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات

وقالت إن البرنامج سيذاع أسبوعيا بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وسيتم الإعلان عن لجنة حكامه قريبًا: «هجوم من الاستمارات لعديد من المشروعات الواعدة كثيرة جداً وأنا سعيدة جداً ومن الواضح أن المنافسة ستكون عنيفة بين المشروعات والمتسابقين».

ووجهت الإعلامية رسالة للمتقدمين بتعبئة الاستمارة الخاصة بالبرنامج: «عايزة أذكر المشاركين بعرض أهم ما يميز مشروعهم وما يجعله مميزا عن نظرائه أو المشروعات الأخرى وهذا ضمن الأيقونات الموجودة ضمن الاستمارة».

الإعلان في وقت سابق

يذكر أن الإعلامية لميس الحديدي أعلنت في وقت سابق شروط المسابقة، وهي أن يكون مقر الشركة في مصر وأن تكون مصرية بنسبة 51% على الأقل، وألا يتخطَى عمرها حاجز الـ3 أعوام.

وأضافت: «لازم تكون بدأت بالفعل المشروع على الأرض أو على الأقل عندك منتج تجريبي ، وأن يقدم المشروع فكرة جديدة أو حل لمشكلة أو يخدم الاقتصاد بأي شكل، وواحد على الأقل من المؤسسين الممثلين للمسابقة في البرنامج يكون معاه على الأقل مؤهل متوسط».

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