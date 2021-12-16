أعلن البيت الأبيض، مساء أمس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عين كارولاين كينيدي، سفيرة لواشنطن في أستراليا، وهو ما أثار تساؤلات حول من هي كارولاين كينيدي سفيرة الولايات المتحدة في أستراليا.

من هي كارولاين كينيدي سفيرة الولايات المتحدة في أستراليا؟

وكارولاين كينيدي سفيرة الولايات المتحدة في أستراليا، هي ابنة الرئيس الراحل للولايات المتحدة الأمريكية، جون كينيدي، الذي اغتيل عام 1963، وهي تبلغ من العمر الآن 64 عاما.

وطبقا لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن كارولاين كينيدي سفيرة الولايات المتحدة في أستراليا، ستكون سفيرة أمريكية فوق العادة ومفوضة لدى أستراليا، إلا أنه لتثبيتها في منصبها الجديد، لا بد أن يصادق مجلس الشيوخ على قرار تعيينها.

كارولاين كينيدي.. الوحيدة التي على قيد الحياة من أبناء الرئيس الراحل

وكارولاين كينيدي سفيرة الولايات المتحدة في أستراليا هي الوحيدة من أبناء الرئيس الراحل التي ما زالت على قيد الحياة وقد كانت سفيرة لبلادها في اليابان من 2013 إلى 2017.

وقرار تعيين كارولاين كينيدي سفيرة للولايات المتحدة في أستراليا كان متوقعا منذ فترة طويلة، وهو يأتي الآن بعد عام تقريبا من تولي بايدن منصبه وفي وقت لا يزال فيه خصوم الرئيس الديموقراطي الجمهوريون في مجلس الشيوخ يؤخرون المصادقة على غالبية تعييناته الدبلوماسية الرئيسية.

مهمة كارولاين كينيدي سفيرة الولايات في أستراليا؟

وفي كانبيرا يتوقع أن تتمثل مهمة كارولاين كينيدي سفيرة للولايات المتحدة المنتظرة في أستراليا، إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيينها، في تعزيز الجبهة المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا في مواجهة الصين.

وكانت أستراليا قد وقعت صفقة غواصات مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وتراجعت في المقابل عن إبرام صفقة شبيهة مع فرنسا، ضمن مساعي لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وأستراليا.