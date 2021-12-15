دعاء العام الجديد 2022.. أزهري يوضح أفضل 8 أدعية لهذه المناسبة

يبحث الكثير عن دعاء العام الجديد 2022، وماذا كان يدعو النبي في بداية العام الجديد، وفي هذا الصدد قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنه ليس هناك دعاء محدد للدعاء به في بداية العام الجديد، مؤكدًا أن الإنسان عليه أن يدعو الله طوال العام، ومن المحبب أن يدعو لنفسه وأهله بالخير وأن يجنبهم الشر، وأن يطلبوا من الله ما يريدون، فالله عز وجيل سميع قريب مجيب الدعوات.

وذكر «الأطرش» في تصريحات لـ«لوطن»، بعضًا من الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلم لنفسه ولأهله بها في بداية العام الجديد 2022، وهي كالتالي:

- اللهم احفظ عائلتي دائما بالخير وبما يرضيك، واجعلني وهم من أهل الجنة.

- ربنا في نهاية هذا العام أكتب إلينا بين أهل الجنة، وارحمنا برحمتك، واحفظنا بعينك التي لا تغفل ولا تنام، وخفف لنا كل شؤوننا يا رب.

- اللهم في بداية العام الجديد اغفر لأصدقائي، وارحمهم، واكتب لي ولهم اللطف والإيمان.

- اللهم إنني على موعد مع بداية العام الجديد، اجعله عامًا فيه السعادة وامنحنا ما نتمنى يا سميع الدعاء.

دعاء بداية العام الجديد 2022

- ربنا أعطنا بشرى نهاية هذا العام بما نتمناه، واجعل العام الجديد ضوءًا جيدًا لنا ولأسرتنا وأحبائنا، فأنت المسؤول الأكبر.

- اللهم لا تجعلني وأصدقائي من الخاسرين، وامنحنا ما تحب وما تنغمس فيه، واجعلنا من عبيدك الصالحين والصالحين الطاهرين يا رب العالمين.

- اللهم اغفر لنا نهاية العام واكتب لنا بداية سنة جديدة مشرقة، وخفف علينا بشرف رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم.

- اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.