ثاني تعاون بين رانيا يوسف وأحمد السعدني.. الثنائي يتصدران الترند

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، ترند السوشيال ميديا، بعد عرض الصور الأولى من كواليس مسلسل «منورة بأهلها»، مع الفنان أحمد السعدني، إذ لم يكن التعاون الأول بين الثنائي، حيث حقق الاثنين نجاحًا خلال مشاركتهم الأولى معًا في مسلسل «أفراح القبة».

كواليس أول تعاون بين رانيا يوسف وأحمد السعدني

اشتعلت مواقع السوشيال ميديا، بعد نشر الصور الأولى من كواليس مسلسل «منورة بأهلها» بطولة رانيا يوسف وأحمد السعدني، الذي يعد التعاون الثاني بين الثنائي في الدراما المصرية.

وخلال مشاركة رانيا يوسف وأحمد السعدني، في أول مشهد لهما في «أفراح القبة»، تصدر هاشتاج «الغازية لازم تنزل»، إذ كان يخون الثاني دينا الشربيني، زوجته بالعمل، مع الأولى.

ولكن كانت نهاية العمل مأسوية، حيث انتهت بانتحار رانيا يوسف، وإعدام أحمد السعدني.

اللقاء الثاني لـ رانيا يوسف وأحمد السعدني

بينما جاء التعاون الثاني بين رانيا يوسف وأحمد السعدني في مسلسل «منورة بأهلها»، وهو من نوعية الدراما التي تحتوي على أكثر من حكاية، وكل حكاية تتكون من خمس إلى عشر حلقات، مثل مسلسل «إلا أنا» و«نصيبي وقسمتك»، ويعد عمرو محمود ياسين، هو الذي بدأ ذلك النمط بالأعمال الدرامية.

وتشارك رانيا يوسف في الحكاية الأولى من مسلسل «منورة بأهلها»، والتي تحمل اسم «قصاقيص صور»، وتشارك البطولة مع ليلي علوي، غادة عادل، وباسم سمرة، وأحمد السعدني، وعباس أبوالحسن، وناهد السباعى، ونخبة من نجوم الفن والدراما.

وحكاية «قصاقيص صور»، لـ ليلي علوي ورانيا يوسف، وغادة عادل، وعباس أبوالحسن، وناهد السباعي، من إخراج يسرى نصرالله، والمؤلف محمد أمين راضى، ومدير التصوير، عمر أبودومة.

وسوف يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة «شاهد» قريبًا.