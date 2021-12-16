مصدر مقرب من أسرة طفل المرور ينفي افتتاحه مغسلة: منتبه للدراسة والرياضة

كشف مصدر مقرب من أسرة طفل المرور عن تفاصيل جديدة بشأن عودة الطفل إلى منزله بموجب حكم مستأنف أمام محكمة الجنايات، إذ أكد تحسن حالة الطفل، نافيًا ما تردد عن افتتاح الأسرة مشروع مغسلة لنجلهم.

طفل المرور يمارس الرياضة بانتظام

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الطفل أصبح منتظما في دراسته ويمارس الرياضة بشكل منتظم، ولا يخرج من المنزل كثيرا.

وكانت مصادر قضائية كشفت عن أن «أحمد.أ»، المعروف إعلاميًا بـ«طفل المرور» صاحب واقعة التنمر على أمين شرطة بالمعادي، عاد الى أسرته بموجب حكم مستأنف أمام محكمة الجنايات، والتي قضت بإلغاء العقوبة المقرر من محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

حكم بات ونهائي

وأكد المصدر أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بات ونهائيًا، كما أن الطفل قضي عقوبة إيداعه في دار الرعاية طبقًا لقرار جهات التحقيق ووفق قانون الطفل، كما أن عمره وقت القبض عليه كان 11 سنة، وبعدما عاقبته محكمة الجنايات بالحبس سنة، جاء بعدها حكم مستأنف أمام الجنايات وألغت مدة العقوبة، وبعدها غادر طفل المرور دار الرعاية منذ شهور وذلك تنفيذًا للحكم القضائي المستأنف.

وأوضح أن رعاية الطفل أصبحت الآن مسؤولية أسرته دون أي ولاية من أي جهة قانونية.

يذكر أنه حدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله تنمر طفل على أمين شرطة من إدارة المرور في أثناء قيادته سيارة صديق والدة بمنطقة المعادي، وألقي بعدها القبض على الطفل وأصدقائه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعاقبتهم محكمة الجنايات لمدة سنة، وبعد الاستئناف ألغت المحكمة عقوبة الحبس.