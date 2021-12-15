«الرياضة» ترد على شائعة تطوير مركز شباب غير موجود: مشهر منذ 1976

تداولت بعض الوسائل، أخبارا بشأن إسناد وزارة الشباب والرياضة، أعمال تطوير ملعب لمركز شباب غير موجود، الأمر الذى أثار استياء العديد من شباب القرية المذكورة، الذين بادروا بإرسال العديد من الشكاوى، والردود إلى الوزارة، متحفظين خلالها على ما أثارته بعض وسائل الإعلام، بأنه مركز وهمى أو غير موجود.

البجيرمي: المركز مصدر الشائعة ..كائن بالمنوفية ومشهر منذ 45 سنة

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف البيجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المركز المشار إليه، هو «مركز شباب بتبس»، كائن بمحافظة المنوفية، لافتا إلى أنه مشهر بالفعل وفقا للقانون، وبرقم إشهار 434 بتاريخ 12 فبراير من عام 1976، وليس كما تداولته بعض وسائل الإعلام، بأن المركز غير موجود أو وهمي.

وكيل الوزارة: بصدد إنشاء ملعب متعدد الأغراض لأن المساحة لا تكفي لملعب خماسي

وأضاف البيجرمي، أن الواقعة المشار إليها تتعلق بإسناد إنشاء ملعب بمركز شباب «بتبس» على مساحة الأرض المتاحة، وهى 4 قراريط فقط، ولا تكفي لإنشاء ملعب خماسي، وفقاً للمقاييس الرسمية، التي من بينها شرط توافر مساحة ألف متر، بالمركز لكي يجري انشاء ملعب خماسي عليه، موضحا أنه سيجري استبدال ذلك بإنشاء ملعب متعدد الأغراض على المساحة الموجودة بمركز الشباب، نظرا لصغر المساحة المتاحة.

وطالب «البيجرمي» وسائل الإعلام والمعنيين، بضرورة تحري الدقة بالرجوع للوزارة، لطلب أية معلومات أو بيانات، خاصة تلك المتعلقة بالخطة الاستثمارية للوزارة، نظرا لتضمنها على العديد من التفصيلات الدقيقة، سواء بالقرى المستهدفة أو جهات التنفيذ.

وفيما أشير عن وجود شبهة فساد، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل في ضوء خطة محكمة ومدروسة تتضمن تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بجميع المحافظات، وفقا للاحتياجات الفعلية، وتشمل العديد من الإجراءات التنفيذية قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، منها مخاطبة مديريات الشباب والرياضة بكل المحافظات بأسماء مراكز الشباب المزمع تنفيذ أية أعمال تطوير بها، لمراجعتها وإعداد ملف إنشائي لها.

ولفت إلى أن الملف يتضمن «قرار التخصيص أو سند الملكية/ المساحة الفعلية/ قرار الإشهار/ صلاحية الموقع للتنفيذ»، لتؤدي المديريات دورها، برفع تقارير رسمية بصلاحية المراكز المزمع تطويرها، متضمنا كل المستندات الدالة على ذلك، وتتولى الوزارة بعد ذلك اتخاذ كل الإجراءات المتبعة قانونا لإسناد تلك المشروعات إلى جهات التنفيذ، مؤكداً أنه عقب الانتهاء التام من إنشاء الملعب والمنشأة والاستلام الابتدائي من إدارة مركز الشباب واستشاري وزارة الشباب والرياضة والإدارة الهندسية لمديرية الشباب والرياضة، بهذا يعقب صرف المستحقات المالية للجهة المنفذة «كامل قيمة التعاقد».