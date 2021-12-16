استقرار الذهب محليا وارتفاعه عالميا.. تعرف على أسعار اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 16 ديسمبر، سعرًا جديدًا محليًا وعالميًا، وجاء ذلك عقب تراجعات متتالية أمس الأربعاء، وشهد السوق المحلي استقرارًا بينما ارتفع عالميًا بسبب تراجع سعر الدولار، والذي يقاس به العملات الرئيسية، بالإضافة إلى ارتبطاهما بعلاقة عكسية فكلما ارتفع الذهب تراجع الدولار والعكس صحيح.

سعر الذهب في السوق المحلى

وتراوح سعر الذهب محليا، في بداية التعاملات صباح اليوم الخميس، ما بين 894 و891 جنيه لعيار 24، وسجل عيار 21 سعر تراوح ما بين 782 و780 جنيه، فيما تراوح سعر عيار 18 سعر 670 و669 جنيه، وبيع الجنيه الذهب بسعر تراوح بين 6256 و6240 جنيه.

سعر الذهب عالميا

كما سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 57.35 دولار، وبيع عيار 22 نحو 52.57 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.18 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.01 دولار، كما سجلت الأوقية سعر1.783.80 دولار.

ماذا يحدث في سعر الذهب عالميًا؟

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس 16 ديسمبر مع تراجع الدولار، وفق بيانات الصادرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1781.60 دولار للأوقية، وقال مايكل لانجفورد المدير في إير جايد لاستشارات الشركات، «أي ضعف في الدولار يجب أن يشهد زيادة متوافقة في الذهب».

وتابع «أن التوقعات تشير إلى تراجع التوقعات عن التحفيز المالي والنقدي، إذا لم تتغير هذه النظرة فسيكون من المنطقي أن تظل أسعار الذهب دون 1800 دولار».

أسعار المعادن

وصعدت الفضة 0.4 % إلى 22.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 % إلى 919.08 دولار، وقفز البلاديوم 3.9 % إلى 1657.79 دولار للأوقية.