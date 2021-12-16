ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في محلات الصاغة

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 10 جنيهات، بعد استقرار بداية التعاملات في محلات الصاغة، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، بحسب تجار بالصاغة، وتوقع مزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.

وواصلت أسعار الذهب عالميا الارتفاع بسبب تراجع سعر الدولار، الذي يقاس به العملات الرئيسية، بالإضافة إلى ارتبطاهما بعلاقة عكسية، فكلما ارتفع الذهب تراجع الدولار والعكس صحيح.

سعر الذهب في محلات الصاغة

وسجل سعر الذهب محليا في محلات الصاغة، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات ليباع عيار 24 بسعر 895 جنيهًا مقابل 885 جنيهًا أمس الأربعاء، وسجل عيار 21 سعر 785 جنيها، فيما بيع عيار 18 بسعر 672 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بنحو 6350 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

كما سجل جرام الذهب عالميا ارتفاعا للمرة الثانية ليباع عيار 24 سعر 57.42 مقابل 57.35 دولار، في بداية التعاملات اليوم، وبيع عيار 22 بنحو 52.64 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.24 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 43.07 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.786.18 دولار.

لماذا ارتفع الذهب 10 جنيهات خلال 24 ساعة؟

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الارتفاع جاء بسبب تراجع الدولار عالميا والمضاربة على سعر الذهب عالميا من جانب المستثمرين، لافتا إلى أن سعر الذهب قد ارتفع خلال 24 ساعة بقيمة 10 جنيهات في السوق المحلي متأثرًا بالارتفاعات المتتالية لسعر الذهب عالميا.

ولفت سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الذهب يعد من الملاذات الآمنة في السوق المحلي، إذ يلجأ إليه المواطنون في حال حدوث فوائض مالية.

أسعار المعادن

وصعدت الفضة 0.4 % إلى 22.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 % إلى 919.08 دولار، وقفز البلاديوم 3.9 % إلى 1657.79 دولار للأوقية.