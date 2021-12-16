«المركزي»: تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.03%.. و«الأوقية» بـ1782 دولارا

ظلت أسعار الذهب دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع، حيث تراجعت بنسبة 0.03% لتستقر عند 1782.84 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل الذهب هبوطه الأسبوعي الرابع على التوالي، بحسب تقرير البنك المركزي المصري للتعليق على الأسواق العالمية والمحلية.

خسائر انتشار أوميكرون

أضاف «المركزي» في التقرير، الصادر اليوم، أنّ الأسهم حققت مكاسب خلال تداولات الأسبوع بشكل يكفي لعكس خسائر الأسبوعين الماضيين نتيجة انتشار متحور أوميكرون، وعلى خلفية تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وتابع: «جاءت المكاسب بعدما أشارت عدة تقارير خلال الأسبوع، إلى أنّ أعراض المتحور الجديد (أوميكرون) أخف نسبيًا، وأنّ اللقاحات لا تزال فعّالة ضده، الأمر الذي أدى بدوره إلى تهدئة مخاوف المشاركين في الأسواق».

ووفقاً للتقرير، حققت أسعار النفط مكاسب خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة 7.54%، لتستقر عند 75.15 دولار للبرميل، وتكسر بذلك سلسلة الخسائر التي دامت 6 أسابيع، حيث سجلت أكبر مكسب أسبوعي لها منذ أواخر أغسطس، وجاءت هذه المكاسب وسط تراجع للمخاوف المحيطة بتأثير متحور فيروس كورونا أوميكرون على النمو الاقتصادي العالمي.

رفع أسعار البيع الرسمية للنفط لشهر يناير

وأضاف: «علاوة على ذلك، يجدر الإشارة إلى أنّ أسعار النفط كانت مدعومة مطلع هذا الأسبوع من قبل الأخبار التي تشير إلى رفع المملكة العربية السعودية، أسعار البيع الرسمية لشهر يناير لجميع درجات الخام المباعة لآسيا والولايات المتحدة بمقدار يصل إلى 80 سنتًا للبرميل عن الشهر السابق».

وفي الأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة مكاسب خلال تداولات الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 0.10%، أما بالنسبة للعملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، أنهت تداولات الأسبوع بإغلاق متباين بقيادة الليرة التركية، حيث تراجعت بنسبة (-1.26%)، رغم تجديد البنك المركزي القطري لاتفاقية تبادل عملات بقيمة 15 مليار دولار مع نظيره التركي لـ3 سنوات أخرى، إذ أعاد أردوغان التأكيد على التزامه بخفض سعر الفائدة، مصرحًا بأنّه يجب أن يتحلى الأتراك بالصبر والثقة تجاه النموذج الاقتصادي الجديد لحكومته.