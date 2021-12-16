بهاء سلطان يتعاقد مع روتانا بعد تصالحه مع نصر محروس

أكد مصدر مقرب من الفنان بهاء سلطان، أن الأخير تعاقد بشكلٍ رسمي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بشأن تقديم أعمالٍ غنائية خلال الفترة المُقبلة.

بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة خلال أيام

وأوضح المصدر في لـ«الوطن»، أنّ بهاء سلطان يستعد لتقديم أغانٍ جديدة خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد سنواتٍ طويلة من التوقف، إثر الأزمة القائمة بينه وبين المُنتج نصر محروس، التي وصلت إلى ساحات القضاء.

وأضاف المصدر، أنّ بهاء سلطان، يعمل حاليًا على اختيار الأغاني الجديدة، إذ يطمح لتقديم أعمال تليق بجمهوره، لافتًا إلى أنه انتهى من تسجيل أغنيتين جديدتين، تعاون فيهما مع المستشار تركي آل الشيخ، ومن المُقرر طرح إحداهما مع نهاية الشهر الجاري أو مطلع العام الجديد، حيث لم يتحدد الموعد النهائي بعد.

وأشار إلى أنّ بهاء سلطان، يستعد لتسجيل أغنية ثالثة خلال الأيام المُقبلة، إذ يعيش حالة من النشاط الفني، لاسيما بعد انتهاء أزمته مع نصر محروس بشكلٍ نهائي.

بهاء سلطان يطرح ابتهال ديني بعنوان «إلهي إن يكن ذنبي عظيما»

وكان الفنان بهاء سلطان، قد أطلق ابتهالا دينيا جديدا، قبل فترة بعنوان «إلهي إن يكن ذنبي عظيما»، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، كما أنه سبق وطرح الأذان بصوته عبر صفحته أيضا.

وطرح بهاء سلطان، من قبل، ابتهال «سيدي يا رسول الله» وتقول كلماته «سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، أنت الذي لما رُفعت إل السماء، بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبًا، ولقد دعاك لقربه وحباك، لك معجزات، أعجزت كل الورى، وفضائل جلت فليس تحاك، والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين، وحق من نبأك، عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا، وكلوا عن صفات علاك، الله صل وسلم وبارك عليه».