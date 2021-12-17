فيفي عبده عن الراقصات الأجانب: زي الفاكهة الأفرنجي شكل حلو من غير طعم

أشادت الفنانة فيفي عبده، بالراقصات المصريات، موضحة أنهن يتمتعن بـ«الروح المصرية» صاحبة الدم الخفيف، على عكس الراقصات الأجنبيات، موضحة أن الراقصتين دينا ولوسي، ما زالتا تعملان في الرقص، ولم تعلنا اعتزالهما، ولو كانت صاحبة ملهى وتريد من يعمل في المكان لاختارتهما، رغم أنها تحب «صوفينار»، وترى أنها «أكتر واحدة نغشة فيهم، وواخدة شوية من دم المصريين عشان دمهم خفيف».

رأي فيفي عبده في الراقصات الأجانب

وأضافت «عبده» في لقاء مع برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، مساء الخميس، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: «فيه رقاصات أجانب كويسين جدًا وبيحفظوا الخطوات كويس، بس إحنا عندنا الروح والدم، لكن الفرق بينهم وبين المصريات عامل زي الفرق بين الفاكهة البلدي والفاكهة الإفرنجي اللي تلاقي شكلها حلو بس مفيهاش طعم».

فيفي عبده تخاف من الحسد

وكشفت فيفي عبده أنها تؤمن بأن «نجمها خفيف»، وتتعرض للحسد كثيرًا، ولذلك فإنها تشترط في أي عمل تقدمه أن تحصل على الملابس التي ارتدتها في هذا العمل، خشية أن تستخدم هذه الملابس في عمل سحر ضدها، موضحة: «بدفع فلوسه وباخده، ومحبش حد يلبس لبسي، ومن أول بدلة لبستها لغاية دلوقتي موجود عندي في كل المنازل التي امتلكها».

وتابعت: «يا جماعة أنا لم أعش طفولتي لأنني في طفولتي كنت بشتغل، وفي الوقت الحالي أنا مبسوطة مع الأطفال وبحس أنهم بيحبوني من قلبهم، ومبسوطة إن الكبار بيحبوني ومبسوطة إن الشباب بيحبوني، وده كرم من عند الله ودعاء الوالدين، وأنا مبسوطة بده».

رأيها في ارتداء الحجاب

وردًا على سؤال حول رغبتها في ارتداء الحجاب ولكن «أمل العيش منعها»، قالت: «أنا لا اقترب من السكة دي خالص، ولو خرجت حاطة طرحة على راسي فهذا ليس حجابًا»، موضحة أن الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في العمرة لم تنشرها هي، لأن «اللي بيعمل حاجة بتكون بينه وبين ربنا، وليس للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي».