مصرع وإصابة 53 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل

ارتفعت أعداد مصابي حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، إلى 48 مصابًا و5 وفيات، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث بطريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، لمعاينته ورفع آثاره من الطريق العام، وإعادة السيطرة الأمنية مرة أخرى بالمنطقة.

وشهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، مساء أمس الخميس، حادث تصادم اتوبيسين، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص منهم سودانيون، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق أبو سمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 110، حيث كان أحدهما متوجهًا ناحية مدينة أبو سمبل، والآخر في الاتجاه المضاد له ناحية أسوان، ووقع التصادم بينهما، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 48 شخصا بشكل مبدئي، ومازالت الأعداد في الارتفاع.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.